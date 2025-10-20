Finisce fuori strada a Forlì, resta illeso ma muore poco dopo investito da un’auto

Dopo essersi salvato da un incidente sulla tangenziale di Forlì, un uomo è stato investito insieme a tre soccorritori intervenuti per aiutarlo. L’uomo è morto sul colpo, mentre i tre sono stati trasportati in ospedale.

Immagine di repertorio

Un uomo è morto investito da un’auto subito dopo essersi salvato da un incidente. È successo lungo la Tangenziale di Forlì, sull’ex asse di Arroccamento, tra gli svincoli dei quartieri cava e sanbenedetto, dove un cittadino forlivese di 48 anni è stato travolto da un’auto poco dopo essersi salvato da un’incidente autonomo.

Stava percorrendo la tangenziale nel cuore della notte il 48enne Gennaro Piscopo, quando, forse per una svista, è finito fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. L’uomo, che non aveva riportato nessuna ferita dopo l’impatto, è stato soccorso da tre automobilisti che si trovavano a passare. Mentre i soccorritori cercavano di prestare aiuto e sincerarsi delle sue condizioni di salute, la tragedia: un’auto che viaggiava sulla tangenziale è piombata addosso all’uomo e ai soccorritori.

Piscopo è morto sul colpo, mentre i tre soccorritori sono rimasti feriti gravemente e trasportati all’ospedale in ambulanza. Il conducente dell'auto, che ha riportato qualche piccola ferita, ha detto di non aver visto nessuna delle persone presenti sulla carreggiata.

L’autostrada è stata chiusa dalla polizia locale per permettere di procedere con i rilievi stradali che serviranno per accertare le responsabilità dell'accaduto. Il conducente dell'auto è stato sottoposto ai prelievi sanguigni per accertare se si trovava alla guida sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente. Toccherà infine ascoltare i tre soccorritori sopravvissuti all’incidente per avere un quadro chiaro di cosa è accaduto quella notte sulla tangenziale.

Gennaro Piscopo era originario della Campania e lavorava come autista al deposito di Forlì Start Romagna. L’azienda con un comunicato ha reso nota la notizia della morte del suo dipendente: “Start Romagna piange la scomparsa di Gennaro Piscopo, 48enne travolto e ucciso nella notte sulle strade forlivesi. Gennaro era un autista di Start Romagna, fin dal 2008 impegnato sulle strade con impegno e dedizione al lavoro. Siamo stati contattati in mattinata dal padre che ci ha informati della tragedia avvenuta durante un trasferimento di natura personale. Da Start Romagna giungano le condoglianze ai famigliari e a quanti l’hanno conosciuto”.