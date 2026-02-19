Attualità
Figlia 73enne va ad accudire la madre 93enne di notte: morte entrambe nell’incendio scoppiato in casa a Verona

Due donne, madre e figlia di 93 e 73 anni, sono morte in un incendio divampato nella tarda serata di ieri, 18 febbraio, in un’abitazione a Cherubine di Cerea.
A cura di Biagio Chiariello
I vigili del fuoco sul luogo dell'incendio
Due donne, madre e figlia di 93 e 73 anni, sono morte in un incendio scoppiato mercoledì 18 febbraio a Cherubine, frazione di Cerea, nel Veronese. Il rogo è divampato poco prima delle 20 all’interno di un’abitazione di due piani in via dei Mori.

Le fiamme hanno rapidamente invaso i locali, saturando gli ambienti di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnago e Bovolone, con il supporto di personale e mezzi dalla centrale di Verona. Presenti anche i carabinieri e i sanitari del Suem 118, arrivati con tre mezzi di soccorso.

L’intervento delle squadre ha consentito di circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse agli edifici vicini. Quando però i soccorritori sono riusciti a entrare nell’abitazione, per le due donne non c’era più nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

La 73enne, secondo quanto ricostruito, si recava abitualmente a casa della madre per assisterla durante la notte. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche per accertare l’origine delle fiamme. L’area è stata messa in sicurezza mentre i carabinieri stanno raccogliendo gli elementi utili a chiarire l’accaduto.

IN AGGIORNAMENTO 

