Fiammata dal barbecue innesca devastante rogo: 34enne gravemente ustionato, 3 appartamenti inagibili L’incendio è stato innescato da un barbecue sul terrazzo di una abitazione a Bolzano Vicentino ma le fiamme hanno avvolto l’intera casa e infine il palazzo, rendendo inagibili ben tre appartamenti.

A cura di Antonio Palma

Un uomo di 34 anni è ricoverato in gravi condizioni in rianimazione a Vicenza dopo essere rimasto gravemente ustionato da un incendio divampato mentre accendeva il barbecue sul terrazzo della sua abitazione a Bolzano Vicentino. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme della griglia sarebbe andate improvvisamente fuori controllo, innescando uno spaventoso incendio che ha poi ha avvolto l’intera abitazione e infine il palazzo, rendendo inagibili ben tre appartamenti.

L’incidente ha sconvolto la tranquilla giornata di Ferragosto della famiglia dell’uomo, un cittadino di origine statunitense, e dei suoi vicini. L’allarme è partito infatti prima dell’ora di pranzo del 15 agosto, intorno alle 11.30, quando sul posto, un complesso di appartamenti in Via Generale Dalla Chiesa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Vicenza, Bassano e i volontari di Thiene. Ben sei squadre di pompieri con un’autoscala hanno impiegato ore per spegnere completamente il rogo che dal terrazzo si è propagatao in breve tempo all'intera abitazione, compreso il sottotetto, fino a coinvolgere due piani della palazzina.

Alla fine si registrano tre appartamenti su cinque distrutti e inagibili e il tetto della casa crollato, oltre al 34enne ferito. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza da un'ambulanza del Suem all'ospedale San Bortolo di Vicenza dove rimane ricoverato nel reparto di rianimazione. L’uomo ha riportato ustioni di terzo grado sul 30 per cento del corpo, in particolare sulla parte anteriore, al viso e al torace. Soccorso dei sanitari anche un vigile del fuoco, vittima di un colpo di calore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe divampato mentre l’uomo faceva il barbecue sul suo terrazzo. Una brace sarebbe fuoriuscita dalla canna fumaria cadendo sulla tenda parasole aperta e innescando le fiamme che in poco tempo sono andate fuori controllo. L’uomo è rimasto ustionato nel tentativo fallito di domare il fuoco.

Al momento dell’incendio nella palazzina vi era solo la coppia dell’appartamento dove si sono innescate le fiamme. Gli altri residenti erano tutti fuori casa per Ferragosto e sono stati rintracciati successivamente. “Ho assistito a scene di grande disperazione e incredulità per quanto stava accadendo” ha raccontato il sindaco di Bolzano Vicentino.