Feta Dop Richiamata dai supermercati dopo la scoperta di un insetto in una confezione

Si tratta di un prodotto realizzato in Grecia e venduto a cubetti già preconfezionati. Il ritiro dalla vendita dell’intero Lotto dopo una segnalazione da parte di un organo di controllo per la presenza di un insetto all’interno di una confezione.

Un intero lotto di formaggio Feta dop venduto a cubetti già preconfezionati nei supermercati è stato richiamato dal commercio a causa della segnalazione di un insetto all'interno di una delle confezioni. A rendere noto il richiamo precauzionale da parte del produttore è la catena di supermercati Basko che commercializza il formaggio preconfezionato nei propri punti vendita.

Nel dettaglio, oggetto del richiamo alimentare è la "Feta Dop Altoproteico" venduta in cubetti con marchio "Neogal" in confezioni da 150 grammi ciascuna. Si tratta di un prodotto realizzato in Grecia dove è confezionato nel proprio stabilimento di Drama dalla ditta "Neogal Sa" che da alcuni anni commercializza i prodotti a base di formaggio anche nel nostro paese con la ditta Neogal Italia. Il Lotto interessato dal richiamo è quello con il numero FE1140275 e scadenza fissata al 19 maggio 2027.

Come spiega l'avviso di richiamo, pubblicato sui canali informativi della catena di supermercati Basko, il produttore del formaggio ha disposto il ritiro dalla vendita dell'intero Lotto dopo una segnalazione da parte di un organo di controllo per la presenza di un insetto all'interno di una confezione. Per i consumatori che avessero già acquistato un delle confezioni di Feta Dop a cubetti con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati, l'invito è a non consumare il prodotto e a riportare l'alimento presso il punto vendita di acquisto.