Ferrara, bimba cade dalla bici e muore dopo un giorno: indagati i genitori e disposta autopsia Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso della bambina di 8 anni deceduta ieri pomeriggio a Ferrara dopo una caduta dalla bici. La piccola ha sbattuto la testa mercoledì durante un giro in bicicletta col fratello più grande e il giorno dopo ha iniziato a stare male. La procura di Ferrara ha aperto un’indagine per omicidio colposo e i genitori sono stati iscritti nel registro degli indagati.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo della bambina di 8 anni morta giovedì pomeriggio probabilmente a causa delle conseguenza di una caduta dalla bicicletta avvenuta il giorno precedente. La procura di Ferrara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo iscrivendo i genitori della piccola nel registro degli indagati: si tratta, come riportato anche dal Resto del Carino, di un atto dovuto per permettere glia accertamenti necessari a chiarire le cause della morte della bambina.

La caduta in bici nei pressi dell'Acquedotto

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Squadra Mobile di Ferrara che ieri mattina sono giunti nell'appartamento dove la piccola viveva con la famiglia a Ferrara: con loro anche i sanitari del 118 chiamati dai genitori dopo che la bambina ha iniziato a mostrare i primi malesseri. Purtroppo però nonostante il tempestivo intervento del personale medico, il cuore della piccola ha smesso di battere intorno alle 13. Un arresto cardiaco sopraggiunto dopo la caduta dalla bici avvenuta mercoledì pomeriggio intorno alle 18 nella zona dell'Acquedotto a Ferrara: è qui che la bambina stava pedalando insieme col fratello di due anni più grande quando è caduta. Un banale capitombolo all'apparenza che ha spinto la bambina che aveva battuto la testa a tornare a casa dove i genitori le hanno messo del ghiaccio prima di metterla a riposo.

Il malessere il giorno dopo la caduta

Durante la notte però la piccola ha iniziato a stare male, accusando i primi malesseri: la mattina la comparsa del vomito prima e poi l'aggravarsi delle condizioni, i genitori a quel punto hanno chiamati i medici del 118 che, giunti sul posto, si sono prodigati per soccorrere la bambina il cui cuore ha smesso di battere verso le 13. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un drammatico incidente e che la bambina sia morta a causa delle conseguenze della caduta, ma bisognerà appurare se un intervento immediato dei medici avrebbe potuto evitarne la morte. L'autopsia sarà eseguita domani così come disposto dal pm Fabrizio Valloni a carico dell'indagine.