Ferrara, 19enne in bici con gli amici: travolto e ucciso da auto. Macchina si ribalta, autista grave

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo di 19 anni, originario del Marocco, è la vittima dell'incidente mortale avvenuto nella serata di ieri, venerdì 28 giugno, lungo la Strada Provinciale 45 che collega Bondeno a Scortichino, in provincia di Ferrara, quando, intorno alle 22, la bicicletta sulla quale era in sella è stata investita da un'automobile.

La vittima si chiama Omar Wakib. Secondo le ricostruzioni, era insieme ad un gruppo di amici stava percorrendo sul suo mezzo a due ruote il lungo rettilineo quando, all’incrocio tra via Virgiliana e via XX Settembre, una macchina, pare guidata da un 29enne originario anch'egli del Marocco, l'ha travolto e trascinato per diversi metri. Gli amici, una volta accortisi del pericolo, sono riusciti a salvarsi lanciandosi fuori strada.

L'auto ha poi terminato la propria corsa finendo fuori strada, nei campi, ribaltandosi più volte.

Estratto dalle lamiere del veicolo dai pompieri di Bondeno, l'uomo alla guida dell'auto è stato poi trasportato in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna. Al momento è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione.

Subito dopo i fatti, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica, oltre all'elicottero dei soccorsi e i vigili del fuoco volontari di Bondeno per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso che saranno fondamentali ai fini delle indagini. La Procura di Ferrara – nello specifico il pm Andrea Maggioni – ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio stradale.