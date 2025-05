Fernanda Di Nuzzo uccisa dal marito, la vicina che l’ha soccorsa: “Ho fatto di tutto per tenerla in vita”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Ha tentato di fuggire dal marito correndo su per le scale e chiedendo aiuto ai vicini di casa Fernanda Di Nuzzo, la 61enne uccisa a coltellate a Grugliasco, nel Torinese. A lanciare l'allarme e a soccorrerla è stata una donna, Rosa, che ha sentito le grida ed è intervenuta.

"Sono stata io ad andare su e a chiamare i soccorsi. Ho visto il marito con il coltello in mano, ho rischiato anche io di morire, di essere colpita. Ho visto tutto", ha raccontato in un'intervista agli inviati di Rai News.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 18.30 di mercoledì 28 maggio: Pasquale Piersanti, 61 anni, ha accoltellato la moglie davanti agli occhi della figlia, una ragazza disabile di 24 anni. Fortunatamente illesa, ha però assistito impotente alla violenza.

Fernanda Di Nuzzo è riuscita in un primo momento a fuggire ma, a causa della gravità delle profonde ferite che le sono state inferte, si è accasciata sulle scale, dopo aver gridato più volte: "Aiuto". "Ho fatto di tutto per tenerla in vita, mentre aspettavo i soccorsi", ha ricordato ancora Rosa trattenendo le lacrime.

"Ieri, tornata da lavoro, sentivo delle urla, pensavo fossero dei bambini e ho sentito una porta sbattere. – ha aggiunto – Poi, a un certo punto, ho sentito altre urla, una porta che si apriva e qualcuno che gridava: ‘Aiuto, aiuto, aiuto'. Non ci ho pensato due volte, ho messo le scarpe e sono andata su".

Sul posto, dopo le chiamate dalla figlia della coppia e della vicina, sono arrivati i sanitari del 118. Hanno trovato la vittima in arresto cardiaco, aveva perso molto sangue. Poi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, dove le è stata asportata la milza. La 61enne però, maestra di asilo, è deceduta nella mattinata di giovedì 29 maggio.

L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri: l'hanno trovato ancora in casa, con il coltello accanto e in stato confusionale. Il movente resta al momento sconosciuto.

Le persone del quartiere dove abitava la coppia sono incredule. "Non ci saremo mai aspettati una cosa del genere. – ha detto una commerciante – Lui non aveva mai manifestato dei segni di violenza, in nessun modo".