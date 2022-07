Ferito a coltellate nella notte a Foggia: Francesco muore a 17 anni, rabbia dei parenti in ospedale Francesco Pio D’Augelli è morto a soli 17 anni dopo essere stato ferito a coltellate all’addome vicino alla sua abitazione in via Lucera a San Severo (Foggia). Disordini di familiari e amici nell’ospedale dove è stato trasferito. Indagini in corso.

Notte di sangue a San Severo, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 17 anni Francesco Pio D'Augelli, è morto dopo essere stato accoltellato all'addome.

È successo ieri sera, lunedì 18 luglio, intorno alle 21 vicino all'abitazione della giovane vittima, in via Lucera. Il ragazzo è stato trovato riverso sull'asfalto con una profonda ferita al fianco sinistro. Sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di accasciarsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il ragazzo all'ospedale Masselli Mascia, dove è giunto morto e dove sono scoppiati una serie di disordini che hanno coinvolto familiari e amici del 17enne.

Sulla vicenda indaga la polizia.

In città, come riporta la stampa locale, sta circolando la voce che l’accoltellamento sia avvenuto tra coetanei; ma la notizia non è stata confermata dagli investigatori. Un valido aiuto alle indagini potrà giungere attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sicurezza, mentre si cerca di risalire agli aggressori.

Continua la scia di sangue sul Foggiano. Si tratta del sesto omicidio avvenuto dall'inizio dell'anno nella provincia pugliese, il secondo nella città dei campanili dell'Alto Tavoliere, dopo quello di Salvatore Lombardi dell'8 aprile.