Femminicidio-suicidio a Gualdo Tadino: chi erano Eliza e Daniele, i due coniugi trovati morti in casa Si chiamavano Eliza Stefania Feru, 30 anni, e Daniele Bordicchia, 39, i due giovani coniugi trovati morti in un'abitazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Secondo una ricostruzione dei Carabinieri, si tratterebbe di un caso di femminicidio-suicidio: l'uomo avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita.

A cura di Eleonora Panseri

Eliza Stefania Feru e Daniele Bordicchia, 30 e 39 anni.

Si chiamavano Eliza Stefania Feru, 30 anni, e Daniele Bordicchia, 39, i due giovani coniugi trovati morti oggi, domenica 5 gennaio, in un'abitazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, si tratterebbe di un caso di femminicidio-suicidio: l'uomo avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita. Sarebbe stata la madre del 39enne a lanciare l'allarme questa mattina. Chiamando il figlio al telefono e non ricevendo risposta, avrebbe raggiunto l'abitazione e trovato i due corpi.

Il cadavere della donna era nella sala dell'appartamento; quello dell'uomo in camera da letto. Immediato l'intervento dei soccorsi, ma i due erano già morti. Il delitto e il suicidio potrebbero anche risalire a ieri sera, quando nella casa bifamiliare, dove vive anche la sorella dell'uomo, non c'era nessuno.

Proprio la donna, rientrando in serata, avrebbe notato il portone della loro abitazione socchiuso, senza dare particolare peso al dettaglio. A stabilire l'orario esatto del decesso sarà l'eventuale autopsia del medico legale, Luca Tomassini, rimasto a lungo nell'abitazione per la ricognizione cadaverica.

Femminicidio-suicidio a Gualdo Tadino: chi erano Eliza e Daniele

Eliza Stefania, 30 anni, cittadina italiana originaria della Romania, era un'operatrice socio-sanitaria all'istituto Serafico di Assisi, dove si occupava dell'assistenza a bambine e bambine disabili e dove era attesa questa mattina per lavorare.

Bordicchia, 39 anni, lavorava come guardia giurata per un istituto umbro. L'uomo avrebbe utilizzato l'arma di ordinanza, regolarmente detenuta, una Glock 17 calibro 9.

I due giovani si erano sposati a maggio e a ottobre era tornati dal viaggio di nozze in Egitto. Al ritorno, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la relazione avrebbe iniziato ad avere dei problemi.

Eliza è la prima donna uccisa nel 2025. In Italia o scorso anno, conclusosi solo pochi giorni fa, sono stati registrati oltre 90 femminicidi. Settantasette donne sono state uccise in ambito familiare o affettivo, 48 di queste hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner.

Il sindaco di Gualdo Tadino: "Siamo addolorati"

Sul luogo del ritrovamento dei due corpi si è recato anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha incontrato i genitori di Bordicchia e si è assicurato che avessero assistenza medica.

"Una tragedia che non aveva dato segnale premonitori. Siamo addolorati", ha detto il primo cittadino lasciando l'abitazione, esprimendo lo stato d'animo della piccola comunità che è sotto choc.