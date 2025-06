video suggerito

Femminicidio Castelvetrano, Mary Bonanno ha tentato la fuga dopo essere stata accoltellata dal marito Mary Bonanno, 49 anni, è stata aggredita dal marito nel garage di casa con una chiave inglese e un coltello. Ferita, ha tentato di fuggire verso il portone, ma è crollata poco dopo. L'uomo si è poi tolto la vita lanciandosi dal terzo piano.

A cura di Davide Falcioni

Mary Bonanno e Francesco Compagna

Un disperato tentativo di fuga, prima di essere uccisa. Così Mary Bonanno, 49 anni, assistente alla comunicazione per l’infanzia, ha cercato di salvarsi dalla furia del marito, Francesco Campagna, che venerdì scorso l’ha uccisa nella loro abitazione di via IV Aprile a Castelvetrano, prima di togliersi la vita lanciandosi dal terzo piano.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi investigativi e dalla ricostruzione dei fatti, il litigio tra i coniugi sarebbe iniziato nel garage di casa, dove la donna aveva parcheggiato l’auto e si preparava a uscire per recarsi al lavoro presso l’Istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, in via Trapani. Lì sarebbe stata aggredita per la prima volta. Francesco Campagna l’avrebbe colpita alla testa con una chiave inglese e successivamente accoltellata all’addome con un coltello da cucina, poi rinvenuto vicino al corpo.

Malgrado le ferite, Mary avrebbe tentato di allontanarsi, cercando rifugio fuori dall’appartamento, ma il suo corpo è stato ritrovato nei pressi del portone d’ingresso, segno evidente che stava cercando una via di salvezza.

Intanto la comunità di Castelvetrano si prepara a ricordare la donna con una fiaccolata, intitolata "Mary nel cuore, insieme per dire basta", che si terrà mercoledì sera alle 21. Il corteo partirà da piazza Escrivà e si concluderà nel cuore cittadino, per ribadire un fermo no alla violenza di genere.

In un momento di profondo dolore, l’avvocato della famiglia Campagna, Lorenzo Rizzuto, ha invitato la stampa alla massima discrezione, chiedendo di evitare la diffusione di dettagli privati e immagini della cerimonia religiosa. "È necessario – ha detto – tutelare la memoria delle vittime e il diritto delle famiglie a vivere questo lutto nel raccoglimento".