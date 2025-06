video suggerito

Femminicidio Castelvetrano, Mary Bonanno colpita con una chiave inglese poi accoltellata all'addome Mary Bonanno, 49 anni, è stata uccisa a Castelvetrano dal marito Francesco Campagna, che l'ha colpita con una chiave inglese e accoltellata all'addome. Poi si è tolto la vita gettandosi dal tetto. Nessuna denuncia pregressa tra i due.

A cura di Davide Falcioni

Mary Bonanno e Francesco Compagna

Mary Bonanno, la 49enne di Castelvetrano brutalmente uccisa dal marito Francesco Campagna, 55 anni, nella sua abitazione di Castelvetrano, è stata colpita con una chiave inglese e poi accoltellata. Dopo averla assassinata l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal tetto della palazzina dove vivevano.

La dinamica del delitto, ritenuto dagli inquirenti un chiaro caso di femminicidio seguito da suicidio, è drammatica nella sua ferocia: la donna è stata prima colpita alla testa con una chiave inglese, probabilmente per stordirla o immobilizzarla, poi è stata pugnalata all’addome con un coltello da cucina. L’arma bianca è stata ritrovata a poca distanza dal corpo della vittima.

Il duplice ritrovamento è avvenuto nella mattina di ieri, quando alcuni parenti, preoccupati per il silenzio da parte della coppia, hanno lanciato l’allarme. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno scoperto il corpo senza vita di Mary Bonanno all’interno dell’appartamento e quello di Francesco Campagna ai piedi dell’edificio. Nessun segno di effrazione, nessun altro presente nella palazzina al momento del delitto.

Non risultano precedenti denunce né segnalazioni per violenze domestiche o dissidi nella coppia. Tuttavia, emerge ora che negli ultimi giorni Campagna si era trasferito temporaneamente nella casa di campagna nei pressi di Selinunte. “Non so se avessero litigato o se fosse successo altro”, ha dichiarato un parente dell’uomo.

Gli investigatori continuano a indagare per chiarire il movente, ma le modalità dell’aggressione e la successiva morte dell’uomo lasciano pochi dubbi sulla matrice dell’omicidio: un gesto di cieca violenza, consumato nel silenzio domestico, senza apparenti segnali premonitori.