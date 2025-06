video suggerito

Chi erano Mary Bonanno e Francesco Compagna, i due coniugi trovati morti in casa a Castelvetrano Si chiamavano Francesco Compagna e Mary Bonanno i due coniugi di 55 e 49 anni trovati morti nella loro casa di Castelvetrano, vicino Trapani. Le forze dell'ordine ipotizzano un omicidio-suicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Mary Bonanno e Francesco Compagna

Quello avvenuto a Castelvetrano nella giornata di oggi, venerdì 6 giugno, sarebbe con tutte le probabilità un omicidio suicidio. Ne sono convinte le forze dell'ordine che continuano a indagare sul caso dopo essere entrate nell'abitazione di via IV aprile tramite il garage lasciato aperto.

Le vittime sono un uomo di 55 anni e una donna di 49. Secondo quanto finora ricostruito Francesco Campagna avrebbe ucciso la consorte Mary Bonanno con un oggetto contundente, probabilmente una chiave inglese, e poi si sarebbe gettato dal tetto nel cortile interno dell'abitazione a due piani. Ad apprendere la notizia di quanto accaduto per prima, una dei figli, ancora residente nella casa dei genitori.

Stando a quanto reso noto, la coppia aveva tre figli, di cui una infermiera nell'ospedale Villa Sofia di Palermo. La donna ha appreso dell'omicidio- suicidio mentre si trovava fuori casa, probabilmente di turno in reparto.

Bonanno lavorava come operatrice per l'assistenza agli alunni con disabilità in una scuola di Palermo, mentre il 55enne lavorava come infermiere nel contesto delle emergenze chirurgiche. Secondo quanto reso noto dai Carabinieri chiamati a indagare sul caso, non vi erano state denunce da parte dei due coniugi e non erano quindi noti alla giustizia eventuali dissidi nella coppia. Nell'ultima settimana però, secondo alcuni parenti, l'uomo aveva lasciato l'abitazione ed era andato a vivere in un'altra casa in seguito a una discussione.

I colleghi descrivono Bonanno come una donna "buona, dedita al lavoro e disponibile per tutti". "La notizia della sua morte, avvenuta in circostanze drammatiche che ci sconvolgono, ha colpito duramente l'intera comunità scolastica. La signora Mary Bonanno è stata per tutti noi una presenza preziosa, discreta ma incisiva per i nostri alunni più fragili" ha ricordato la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Giuseppe Di Matteo di Castelvetrano Vania Stallone.

Amici, colleghi di lavoro dei figli della coppia e familiari si dicono sconvolti dall'accaduto sul quale si sta ancora indagando. Ulteriori notizie saranno rese note con il prosieguo degli accertamenti relativi al caso.

"Il delitto è avvenuto nella tarda mattinata e abbiamo ricevuto la richiesta di intervento al 112 qualche ora dopo il fatto. In questo momento il riserbo è massimo" ha spiegato il Capitano dei carabinieri di Castelvetrano, Giovanni Mantovani.