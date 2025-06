Donna trovata morta per le scale e uomo impiccato, giallo a Castelvetrano: “Forse omicidio-suicidio”

Un uomo e una donna, Francesco Campagna e Mary Bonanno, sono stati trovati morti questa mattina in una abitazione di Castelvetrano (Trapani): indagini in corso, non si esclude che si tratti di un omicidio-suicidio.