Fanno sesso in pieno giorno nella chiesa di Carmagnola: sorpresi dal parroco con le telecamere

A Carmagnola, in provincia di Torino, due giovani sono stati sorpresi dal parroco mentre consumavano un rapporto sessuale nella chiesa di Salsasio. Don Iosif Patrascan ha sporto denuncia ai carabinieri. Dopo vari atti vandalici, la parrocchia chiede più controlli e terrà una liturgia riparatoria il 7 novembre.

La chiesa di Carmagnola

È stata definita una profanazione senza precedenti quella avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre 2025 nella nuova chiesa parrocchiale di Salsasio, a Carmagnola. Il parroco, don Iosif Patrascan, ha sorpreso due giovani – una coppia di origine straniera – mentre stavano consumando un rapporto sessuale all’interno del luogo sacro. L’episodio si è verificato in pieno giorno, in un orario in cui non era affatto improbabile che qualcuno, magari un anziano o un bambino, potesse entrare per un momento di preghiera.

Secondo quanto ricostruito dal sacerdote, i due si sarebbero prima scambiati effusioni sul sagrato, per poi appartarsi all’interno di un ripostiglio accanto alla statua della Madonna e del Sacro Cuore. A far scattare l’allarme sono stati alcuni rumori provenienti proprio da quella zona: “Li avevo già visti un’ora prima mentre giocavano a pallone in chiesa – ha raccontato don Iosif – e li avevo invitati a smettere. Poco dopo sono tornati e dalle telecamere si vede che sul sagrato hanno mimato un atto sessuale, poi si sono nascosti nel ripostiglio. Quando li ho trovati, ho detto che avrei chiamato i carabinieri. Il ragazzo mi è corso dietro dicendo che era maggiorenne. Gli ho risposto che non importava: non si profana un luogo sacro”.

Il parroco ha immediatamente sporto denuncia ai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico e sacro. Le telecamere di videosorveglianza installate sul sagrato hanno registrato tutta la scena, e i militari stanno ora analizzando le immagini per risalire all’identità dei due protagonisti.

La comunità parrocchiale di Salsasio ha reagito con sgomento e dolore. Venerdì 7 novembre, nella chiesa di via Novara 102, verrà celebrata una liturgia riparatoria con Adorazione Eucaristica, confessioni e la Santa Messa alle 18. “Vogliamo trasformare la rabbia in preghiera – spiegano dalla parrocchia – e affidare a Dio la guarigione spirituale di questa ferita”.

L’episodio, pur nella sua gravità, non è isolato. Negli ultimi mesi la parrocchia ha denunciato diversi atti vandalici:

Durante l’estate – racconta don Iosif – sono stati danneggiati il porticato davanti agli uffici parrocchiali e alcune telecamere di sorveglianza. Hanno rovinato anche i fari esterni. È da tempo che il sagrato e la scalinata sono diventati ritrovo di gruppi che sporcano, danneggiano e mancano di rispetto al luogo sacro”.

Oltre ai danneggiamenti, si registrano episodi di disturbo alle celebrazioni, persone che fanno i propri bisogni sul sagrato e anziani importunati all’uscita delle messe.