Famiglia scappata dal ristorante si fa viva e salda il conto: "Ho scatenato inferno social e mi hanno pagato" Dopo la bufera social seguita al video denuncia del ristoratore, il gruppo con bimbi scappato senza pagare il conto da 213 euro in un ristorante di Bari si è fatto vivo saldando il conto. "Ho scatenato l'inferno con questi benedetti o maledetti social e mi hanno contattato pagando 215 invece dei 213 dello scontrino" ha rivelato Tommy Tedone.

A cura di Antonio Palma

“Ho scatenato l’inferno sui social e mi hanno fatto subito un bonifico istantaneo” così il proprietario dell’Osteria di Mario a Bari ha confermato che la famiglia con bimbi che si era dileguata dopo aver mangiato e bevuto si è fatta viva dopo la sua denuncia social, saldando il conto da 213, 50 euro. Potenza dei social, dunque, che evidentemente hanno potuto più di una minaccia di denuncia convincendo il gruppo a farsi vivo col titolare del locale per pagare il dovuto.

“Tutto si è risolto al meglio” ha spiegato infatti ieri Tommy Tedone, sempre attraverso i social, dopo il primo video di denuncia in cui aveva raccontato che due famiglie con bambini nel weekend scorso avevano consumato un intero pasto, dileguandosi poi alla chetichella approfittando della confusione. Il suo racconto aveva scatenato una indignazione social che però ha portato al lieto fine.

“Rubare è una cosa che mi dà totalmente fastidio. Alzarsi da un ristorate e non pagare è una cosa che mi dà totalmente noia, mi ha fatto stare male tutto sabato” ha confermato Tedone, raccontando che erano in sette “che sono andati via senza pagare, forte della presenza di una comitiva di bambini gentili che stavano uscendo”.

“Ho scatenato l’inferno con questi benedetti o maledetti sui social e sono arrivato ovunque anche grazie ai media e ai giornali. Si è scatenato il putiferio e mi hanno contattato alcuni dicendo che erano membri di quel tavolo” ha rivelato il ristoratore aggiornando tutti sul lieto fine della vicenda.

“Un loro parente ha fatto da tramite e mi ha inviato un bonifico istantaneo di 215 euro invece che 213,50 euro” ha spiegato Tommy Tedone, aggiungendo: “Il gesto è stato comunque vergognoso ma mi scuso per aver coinvolto i tre bimbi che erano con loro e mostrato in video il numero di una ditta che non c’entrava nulla”. Il riferimento e alla frase del precedente video in cui aveva detto “Avete mangiato di tutto, che insegnamento date ai vostri figli?”.

“Ribadisco che sono gesti che non si fanno e vanno condannanti ma voglio dire che nel mondo c’è tanta gente per bene, ho ricevuto migliaia di messaggi di conforto e sostegno” ha rivelato Tedone, concludendo: “Dal profondo del cuore ringrazio tutti”.