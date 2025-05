video suggerito

Mangiano e scappano senza pagare conto da 213 euro, il ristoratore pubblica lo scontrino sui social: "Infami" Si sono seduti al tavolo, hanno pranzato e, approfittando delle confusione all'interno del ristorante, sono andati via senza pagare un conto da 213. È successo a Bari, all'Osteria di Mario, in via Toma. A raccontare sui social l'accaduto, con tanto di foto dello scontrino, è stato il ristoratore Tommy Tedone.

A cura di Eleonora Panseri

Da sinistra, lo scontrino delle persone che sono andate via senza pagare e "L'Osteria di Mario".

Si sono seduti al tavolo, hanno pranzato e, approfittando delle confusione all'interno del ristorante, sono andati via senza pagare un conto da 213. È successo a Bari, all'Osteria di Mario, in via Toma. A raccontare sui social l'accaduto, con tanto di foto dello scontrino, è stato il ristoratore Tommy Tedone.

Secondo quanto ricostruito dall'uomo, noto in città, protagoniste dello spiacevole episodio sono state due famiglie con bambini. Nel breve video pubblicato in rete Tedone ha mostrato la ricevuta dei clienti che hanno consumato diversi piatti – 2 entrecôte, una cotoletta, cinque menù fissi – con vino e acqua.

E dopo aver mangiato si sarebbero allontanati senza farsi notare, mentre un'altra tavolata, composta da un gruppo di ragazzi, si stava alzando per andar via. "Vi siete infilati e siete andati via, dopo essere stati serviti e riveriti. Un litro e mezzo di vino… e poi la fuga, senza vergogna", ha detto il ristoratore nel filmato, abbastanza scosso dall'accaduto.

"Non mi importa dei soldi, ma siete uomini, che uomini siete?", ha aggiunto. Le persone coinvolte, secondo Tedone, non sarebbero del posto. Se questo fatto fosse confermato, riporta il Corriere del Mezzogiorno, il gruppo non sarebbe collegato a episodi recenti avvenuti in altri ristoranti di Bari.

"Se non potete andare al ristorante andate a mangiarvi un panino. Cosa state insegnando ai vostri figli?", ha osservato ancora Tedone nel video in cui ha denunciato l'accaduto, sottolineando che consumare un pasto senza pagare sia un atto moralmente sbagliato, oltre che economicamente dannoso per un'attività.

Un episodio simile era accaduto a febbraio scorso a Frosinone, provincia di Roma, dove un ristoratore aveva pubblicato sui social lo scontrino di un tavolo che aveva mangiato sushi senza saldare il conto. “Pagate o consegneremo alla polizia le immagini riprese dalle videocamere interna a locale”, avevano spiegato nel post.