Scappano dal ristorante di sushi senza pagare il conto. Il locale: "Le telecamere vi hanno ripresi" Un ristorante di sushi a Frosinone ha pubblicato sui social lo scontrino di un tavolo che la sera del 24 febbraio ha mangiato senza pagare. "Disponiamo delle riprese interne realizzate dalle videocamere, se no le consegneremo alla polizia".

A cura di Natascia Grbic

"Il tavolo da quattro adulti con un neonato è pregato di presentarsi per saldare il conto non pagato, disponiamo delle riprese interne realizzate dalle videocamere, se no le consegneremo alla polizia. Grazie". Questo il messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram da un ristorante all you can eat di Sushi nel Frusinate: una famiglia composta da quattro persone, tra cui un neonato, ha speso ben 144 euro, salvo poi alzarsi e andarsene senza pubblicare il conto. Il titolare del locale, che ha pubblicato la foto dello scontrino completo per far vedere cosa hanno mangiato i quattro – e forse anche per rinfrescargli la memoria – al momento non sembra essersi ancora rivolto alla polizia. Ma se la famiglia protagonista del racconto non si presenterà, non è escluso che nelle prossime ore possa essere raggiunta da una denuncia.

Quello del ‘vento' è uno dei trucchi più vecchi del mondo: si va a mangiare al ristorante, spesso prendendo portate che se pagate non si sceglierebbero, e poi al momento di pagare ci si alza e si imbocca l'uscita. Spesso chi in quel momento sta lavorando non ci fa caso: pensa che stiano andando a fumare una sigaretta, che torneranno dentro dopo poco. E invece poi si trovano col tavolo vuoto e il conto non pagato.

In questo caso però, sembra che il ‘colpaccio' non sia riuscito: il ristorante ha delle telecamere interne, e in questo caso risalire a chi non ha pagato il conto sarebbe veramente molto facile. Chissà se la famiglia in questione è stata raggiunta dal messaggio e se nelle prossime ore deciderà spontaneamente di recarsi a saldare l'insoluto al locale: in questo caso potrebbe evitarsi sicuramente una denuncia.