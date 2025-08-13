Famiglia in auto viene travolta da valanga di fango e detriti: nella macchina anche due bambini

Brutta avventura per una famiglia con due bimbi piccoli rimasta bloccata in auto sulla strada tra San Candido e Dobbiaco. I turisti in vacanza in Alto Adige sono stati travolti da una valanga di fango e detriti, ma sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco.

Foto dei Vigili del fuoco volontari di San Candido

Una famiglia in vacanza in Alto Adige è stata protagonista di una brutta avventura nella serata di ieri, martedì 12 agosto, dopo che un muro di contenimento sulla strada tra San Candido e Dobbiaco è crollato in seguito a un forte temporale.

L'automobile con a bordo mamma, papà e due bimbi piccoli è stata travolta da una colata di fango e il veicolo è rimasto bloccato nel fango. Tanta paura per la famiglia che si è trovata davanti a un grande macigno, franato poco prima della colata di fango, fermatosi a pochi metri dal veicolo. Alcuni detriti hanno raggiunto anche la Strada Statale sottostante.

L'area è stata rapidamente ripulita e i soccorritori sono intervenuti anche per trarre in salvo la famiglia bloccata in auto. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, nessuno è rimasto ferito: gli occupanti della vettura sono rimasti illesi e a lanciare per primo l'allarme è stato il papà dei bimbi, che ha chiamato i soccorsi tramite una chiamata di emergenza.

Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco volontari di San Candido, che con un delicato intervento sono riusciti ad estrarre dall'auto i bambini e i loro genitori. La famiglia ha potuto lasciare la vettura in sicurezza e l'auto è stata rimossa dalla strada.

Sono stati evacuati per motivi di sicurezza dalle loro abitazioni anche i residenti della zona. La strada di montagna è stata chiusa al traffico nel tatto interessato in attesa di valutazioni relative alla sicurezza da effettuare sul posto.

Nel frattempo la famiglia è tornata a casa in sicurezza e senza riportare lesioni. Solo tanta paura, insomma, per i genitori e per i bimbi in vacanza in Alto Adige. Il nucleo familiare stava percorrendo la strada tra San Candido e Dobbiaco ignara del fatto che colata di fango avrebbe invaso la carreggiata da lì a pochi minuti. I soccorsi sono intervenuti poco dopo.