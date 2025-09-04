Falsi certificati di malattia, chi sono i medici arrestati nella Locride: 144 indagati coinvolti nell’inchiesta

Rilasciavano certificati di malattia senza effettuare visite, permettendo ai beneficiari di assentarsi per lunghi periodi dal lavoro e ottenere le indennità di malattia (per un totale di 70mila euro). La Guardia di Finanza di Locri ha arrestato due medici con l’accusa di falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato. Oltre 140 persone coinvolte nell’inchiesta.