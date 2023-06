Fabriano, uomo trovato morto in camera da letto con la testa fracassata: fermata la compagna Fausto Baldoni, 60 anni, è stato trovato morto in camera da letto con profonde ferite alla testa inferte con una lampada. Fermata la convivente, ancora ignoto il movente del delitto.

A cura di Davide Falcioni

Giallo a Fabriano, in provincia di Ancona, dove nella sera di ieri è stato rinvenuto in una casa di Via Castelli il corpo senza vita di un uomo di 60 anni. Fausto Baldoni – questo il nome della vittima – è stato trovato in camera da letto con una profonda ferita alla testa: per il delitto è stata fermata la sua compagna e convivente, una donna di 49 anni accusata di omicidio.

Stando a quanto emerso l'uomo, un operaio, sarebbe deceduto dopo aver ricevuto un violento colpo alla testa probabilmente con una lampada: la presunta assassina, e sua convivente, ha poi lasciato l'abitazione cercando di far perdere le sue tracce. A dare l'allarme sono stati i familiari di Baldoni che da alcune ore non riuscivano a mettersi in contatto con lui né sul cellulare né sul telefono fisso: hanno quindi dato l'allarme ai carabinieri della compagnia di Fabriano che a loro volta hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, che dopo aver forzato la porta sono entrati in casa ed hanno scoperto il cadavere. Sul posto è stato quindi chiesto l'intervento del nucleo investigativo, dal momento che è stato fin da subito evidente che si trattava di un caso di morte violenta.

La convivente dell'uomo è stata presto rintracciata e posta in stato di fermo con l'accusa di omicidio: è ora reclusa nel carcere femminile Villa Fastiggi di Pesaro in attesa di essere interrogata dal Gip nei prossimi giorni. Secondo l'accusa sarebbe stata la quarantanovenne ad uccidere Fausto Baldoni, ma sul movente del delitto si brancola ancora nel buio e sono in corso le indagini. Sul corpo della vittima è stata disposta l'autopsia e l'abitazione è stata posta sotto sequestro.