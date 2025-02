video suggerito

Ex concorrente di Temptation Island rapinata in casa a Firenze: "Mi hanno puntato una pistola in faccia" Tre uomini armati hanno fatto irruzione nella casa di Cristina Rescigni portando via oltre 80 mila euro tra gioielli e contanti.

A cura di Davide Falcioni

"Il terrore più grande non è stato quello di avere una pistola puntata in faccia mentre mi stavano rapinando. La paura più forte è stato pensare che non avrei potuto difendere mia figlia, che ha appena due mesi". A raccontare l’incubo vissuto sabato scorso è Cristina Rescigni, 28 anni, ex concorrente del reality show Temptation Island e dj con oltre 170 mila follower, vittima insieme al compagno Matteo di una rapina nella loro villa a Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze.

Tre uomini armati hanno fatto irruzione in casa, portando via oltre 80 mila euro tra gioielli e contanti. "Eravamo in casa: io e Matteo avevamo passato il pomeriggio con alcuni parenti, venuti per la prima volta a conoscere nostra figlia", racconta la donna al Corriere. "Verso le 19, Matteo è uscito per accompagnare i parenti. I rapinatori probabilmente erano già in giardino. Appena lui ha varcato la soglia, uno dei banditi lo ha spinto a terra, puntandogli una pistola in faccia e intimandogli di fare silenzio".

In quel momento Cristina era in salotto, accanto alla culla della figlia. "In tre sono entrati in casa. Uno teneva sotto tiro Matteo, un altro si è avvicinato a me e mi ha puntato la pistola in faccia. Gli ho detto di abbassarla, perché c’era la bambina. Non ci hanno picchiati, ma è stato comunque un trauma enorme".

Uno dei rapinatori ha preso gli oggetti di valore di Matteo, costringendolo poi a salire al piano superiore con una pistola alla schiena. "Cercavano la cassaforte, che non abbiamo", racconta Cristina. I banditi hanno poi fatto razzia di tutto ciò che avevano di valore, per poi fuggire. Dopo l’aggressione, Cristina e Matteo si sono ritrovati senza telefono e con le chiavi delle auto nascoste dai rapinatori in casa. Un mese prima, la famiglia aveva già subito un furto di gioielli e borse, ma non è ancora chiaro che vi sia un collegamento tra i due episodi.