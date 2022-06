Ex calciatore 36enne ritrovato senza vita nel suo letto dal padre: la morte di Micol è un mistero Maicol Orlandi, ex portiere di calcio del Torre Pedrera, figlio della nota famiglia che si occupa del commercio di ortofrutta, è stato trovato morto nella sua stanza nella città romagnola.

A cura di Davide Falcioni

Maicol Orlandi, ex portiere di calcio del Torre Pedrera (Rimini), figlio della nota famiglia che si occupa del commercio di ortofrutta, è stato trovato morto nella sua stanza nella città romagnola.

L'uomo aveva 36 anni e i primi a intuire che poteva essergli accaduto qualcosa di grave sono stati i suoi colleghi che, non vedendolo arrivare al lavoro ieri mattina, hanno dato l'allarme al padre.

È stato poi l'anziano a precipitarsi a casa del figlio e fare la terribile scoperta. Stando a quanto emerso il 36enne nella serata di venerdì aveva avvertito gli amici di stare poco bene e di avere la febbre alta.

Niente che tuttavia lasciasse presagire la tragedia fino alla terribile scoperta. Sul posto è stato chiesto l'intervento del 118, ma il medico non ha potuto far altro che dichiararne il decesso; nell'abitazione è intervenuta una pattuglia della Polizia di stato per gli accertamenti di rito. Orlandi lascia una compagna e due figli piccoli.

Ora sarà molto probabilmente l’autopsia a dover accertare le cause della morte del 36enne. Per il momento gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, la più probabile delle quali sarebbe quella di un malore improvviso, che non avrebbe lasciato scampo a Orlandi, in quel momento da solo in casa.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi nelle prossime ore disporrà tutti gli accertamenti del caso, inclusi gli esami tossicologici, e probabilmente deciderà anche di sottoporre la salma all'esame autoptico. Maicol era un uomo noto a Torre Pedrera.

Aveva un passato da calciatore: da portiere aveva militato in diverse squadre dilettantistiche della zona, compresa quella del Torre Pedrera calcio.