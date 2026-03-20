Attualità
video suggerito
video suggerito

Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della salute

Eurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone a causa della possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

La catena di supermercati Eurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto a una sospetta presenza di botulino nel prodotto. Oggetto del richiamo è la Mousse con Salmone venduta a marchio Land esclusivamente nei supermercati Eurospin.

L’allerta alimentare è scattata ieri 19 marzo 2026 ma l’avviso di richiamo è stato pubblicato oggi 20 marzo sul portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. La Mousse, venduta in confezioni da 135 grammi ciascuna con marchio esclusivo di proprietà di Eurospin utilizzato per la linea di prodotti lattiero-caseari, è prodotta dalla ditta Exquisa nel proprio stabilimento di Buchloe, in Germania, per Eurospin Italia SpA.

Nello specifico, il lotto della Mousse con Salmone Land oggetto del richiamo è quello che identifica anche la data di scadenza del prodotto, fissata al 20 maggio 2026. Lo stesso avviso di richiamo comunica che il ritiro dal commercio è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale a causa della possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche.

Leggi anche
Richiamati gamberi bianchi: troppi solfiti. L'allerta del Ministero della Salute: "Non consumateli"

Si tratta di microrganismi batterici responsabili del botulismo e dunque potenzialmente molto pericolosi. Per questo le confezioni interessate sono state già ritirate dai punti vendita ma per chi avesse acquistato il prodotto oggetto del richiamo, l’avvertimento è di non consumare la mousse e di riportare le confezioni al punto vendita in cui sono state comprate.

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, l’assunzione anche di piccolissime quantità di alimenti contaminati con le tossine botuliniche può provocare la malattia e addirittura essere fatale, per questo motivo si sconsiglia di assaggiare gli alimenti nel sospetto che siano contaminati.

Immagine
Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Trump attacca alleati NATO: "Codardi". Mojtaba Khamenei: "Il nemico è stato sconfitto"
Il generale Shirreff: "Nella guerra all’Iran USA arroganti e senza strategia, l’Europa fa bene a starne fuori"
Attacco base italiana in Kuwait, Tajani: "Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano"
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views