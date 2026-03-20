Eurospin richiama Mousse con salmone per sospetto botulino: l’allerta del Ministero della salute

La catena di supermercati Eurospin ha annunciato l’immediato richiamo dai propri punti vendita di un lotto di Mousse con salmone per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto a una sospetta presenza di botulino nel prodotto. Oggetto del richiamo è la Mousse con Salmone venduta a marchio Land esclusivamente nei supermercati Eurospin.

L’allerta alimentare è scattata ieri 19 marzo 2026 ma l’avviso di richiamo è stato pubblicato oggi 20 marzo sul portale del Ministero della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. La Mousse, venduta in confezioni da 135 grammi ciascuna con marchio esclusivo di proprietà di Eurospin utilizzato per la linea di prodotti lattiero-caseari, è prodotta dalla ditta Exquisa nel proprio stabilimento di Buchloe, in Germania, per Eurospin Italia SpA.

Nello specifico, il lotto della Mousse con Salmone Land oggetto del richiamo è quello che identifica anche la data di scadenza del prodotto, fissata al 20 maggio 2026. Lo stesso avviso di richiamo comunica che il ritiro dal commercio è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale a causa della possibile presenza di clostridi produttori di tossine botuliniche.

Si tratta di microrganismi batterici responsabili del botulismo e dunque potenzialmente molto pericolosi. Per questo le confezioni interessate sono state già ritirate dai punti vendita ma per chi avesse acquistato il prodotto oggetto del richiamo, l’avvertimento è di non consumare la mousse e di riportare le confezioni al punto vendita in cui sono state comprate.

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, l’assunzione anche di piccolissime quantità di alimenti contaminati con le tossine botuliniche può provocare la malattia e addirittura essere fatale, per questo motivo si sconsiglia di assaggiare gli alimenti nel sospetto che siano contaminati.