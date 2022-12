Eurofighter precipitato, effettuata l’autopsia sul corpo del pilota: domani i funerali a Trapani Quest’oggi è stata effettuata l’autopsia sul corpo di Fabio Antonio Altruda, il pilota dell’Eurofighter precipitato a Trapani durante una missione di addestramento. Domani si svolgeranno i funerali poi la salma sarà portata a Cardito, nel Napoletano, suo paese di origine.

A cura di Chiara Ammendola

Sarà domani il giorno per dare l'ultimo saluto a Fabio Antonio Altruda, il pilota 33enne morto nell'incidente avvenuto lo scorso martedì a Trapani quando l'Eurofighter che stava guidando è precipitato improvvisamente durante una missione di addestramento.

Nella cattedrale di San Lorenzo a Trapani, alle 14.30, si terranno infatti i funerali del capitano dell'Aeronautica militare alla presenza di amici e famigliari, oltre che dei colleghi che hanno lavorato con lui in questi anni. Poi domenica la salma andrà nella chiesa della parrocchia "San Biagio" di Cardito, in Campania, dove vive la famiglia del 33enne, i genitori e il fratello minore del pilota.

Intanto proseguono le due inchieste avviate dall'Aeronautica militare e dalla Procura di Trapani per accertare le cause dell'incidente. I carabinieri hanno ascoltato i militari di turno alla base del 37simo stormo di Birgi il giorno dell'incidente e hanno acquisito alcuni filmati ripresi da telecamere di video sorveglianza della zona, in particolare uno, diffuso il giorno successivo all'incidente, che riprende il momento in cui il velivolo è precipitato schiantandosi al suolo.

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che dovranno stabilire le cause dell'incidente e soprattutto, sotto l'aspetto penale, eventuali responsabilità, mentre l'inchiesta interna all'Aeronautica sarà necessaria per chiarire cosa non abbia funzionato sotto l'aspetto della sicurezza.

Oggi si è svolta l'autopsia sulla salma del pilota che è stata effettuato nell'Istituto di Medicina Legale del policlinico di Palermo: sarà necessaria anche a escludere che il 33enne, che aveva alle spalle centinaia di ore di volo, sia stato colto da un malore improvviso prima di precipitare.