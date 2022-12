Eurofighter precipitato, recuperata la scatola nera: vicina la verità sull’incidente È stata recuperata la scatola nera dell’Eurofighter precipitato la scorsa settimana a Trapani, causando la morte del suo pilota, il 33enne Fabio Antonio Altruda. Era nella stessa area in cui si trovano anche i rottami del velivolo.

A cura di Chiara Ammendola

Fabio Antonio Altruda

È stata recuperata questa mattina la scatola nera dell'Eurofigter precipitato la scorsa settimana a Trapani, a pochi chilometri a nord di Marsala. È stata individuata nell'area in cui si trovano i resti del velivolo, tutt’ora inibita a qualsiasi accesso di personale non autorizzato. Nello stesso perimetro era stato recuperato anche il cadavere del pilota, il 33enne Fabio Antonio Altruda, morto nell'incidente.

La scatola nera sarà fondamentale per fare luce sulle cause dello schianto sul quale stanno indagando sia la procura di Trapani che l'Aeronautica Militare. All’interno sono infatti contenute le registrazioni audio nonché i dati sul volo prima dello schianto. L’Eurofighter del 37° Stormo di Trapani, che Altruda stava pilotando per una normale missione di addestramento, è precipitato poco prima dell'atterraggio ma nessun mayday è giunto alla torre di controllo, sintomo del fatto si è trattato di un evento improvviso.

I funerali del pilota Fabio Antonio Altruda

La scatola nera, stando a quanto riportato da LiveSicilia, era stata individuata già nei giorni scorsi, ma per evitare danneggiamenti è stata recuperata con una particolare tecnica che ha richiesto qualche giorno in più. Un lavoro di cui sono stati incaricati i militari dell’Aeronautica Militare coadiuvati dagli specialisti del Nbcr. La commissione d’inchiesta nominata dall’Aeronautica adesso è al lavoro con i consulenti che la affiancano per analizzarne il contenuto.

Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che dovranno stabilire le cause dell'incidente e soprattutto, sotto l'aspetto penale, eventuali responsabilità, mentre l'inchiesta interna all'Aeronautica sarà necessaria per chiarire cosa non abbia funzionato sotto l'aspetto della sicurezza. I carabinieri hanno ascoltato i militari di turno alla base del 37simo stormo di Birgi il giorno dell'incidente e hanno acquisito alcuni filmati ripresi da telecamere di video sorveglianza della zona, in particolare uno, diffuso il giorno successivo all'incidente, che riprende il momento in cui il velivolo è precipitato schiantandosi al suolo.