Chi era Fabio Antonio Altruda, il pilota dell’Aeronautica morto in un incidente con il suo caccia Originario di Caserta, 33 anni, il capitano Fabio Antonio Altruda era un pilota esperto, con centinaia di ore di volo alle spalle: aperta una inchiesta per capire cosa sia accaduto.

A cura di Valerio Papadia

È stato trovato questa notte, vicino ad alcuni rottami del suo caccia Eurofighter, il cadavere di Fabio Antonio Altruda, capitano e pilota dell'Aeronautica Militare italiana, precipitato nella giornata di ieri, martedì 13 dicembre, non molto lontano dalla base aerea di Trapani, in Sicilia, alla quale stava facendo ritorno. L'ufficiale dell'Aeronautica era originario di Caserta e proprio in Campania si era formato come pilota: Altruda aveva dapprima frequentato il corso 217 della scuola militare Nunziatella di Napoli e poi, nel 2007, era entrato nel corso Ibis 5° dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, nella provincia partenopea.

Alle prime luci di questa mattina, la famiglia del capitano Altruda si è recata a Trapani con un volo militare, partito dalla base aerea di Grazzanise, nella provincia di Caserta.

Il cordoglio per la morte del capitano Altruda

"La notizia della morte del Capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del 37mo stormo scomparso nell’incidente aereo nei pressi di Trapani durante una missione di addestramento, ci riempie di tristezza. A nome del Governo esprimo le mie più profonde condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia e all’Aeronautica militare" il commento del Presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Il deputato della Lega Giampiero Zinzi, originario anch'egli di Caserta, intervenuto alla Camera, ha invece dichiarato: "Vicinanza e cordoglio alla famiglia di Fabio, giovane speranza casertana, e all'Aeronautica sperando che si faccia subito piena luce sulla questione".

Il comunicato dell'Aeronautica Militare

È stato purtroppo individuato dalle squadre di soccorso a terra, nei pressi di alcuni rottami del velivolo, il corpo senza vita del pilota del caccia Eurofighter del 37° Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di ieri.Si tratta del Capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, originario di Caserta, ufficiale Pilota che ai comandi del caccia monoposto Eurofighter del 37° Stormo di Trapani stava rientrando alla base da una missione di addestramento, quando per motivi da accertare, prima di avviarsi all'atterraggio, è precipitato al suolo

Il comunicato dell'Aeronautica Militare italiana prosegue: