Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 3 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di sabato 3 gennaio 2026: in diretta le estrazioni di questa sera a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento vincite, quote e risultati: al SuperEnalotto un jackpot da 100,5 milioni di euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 3 gennaio 2026: in diretta su Fanpage.it le estrazioni dei numeri vincenti di questa sera a partire dalle 20. Segui le estrazioni in tempo reale aggiornando questa pagina e scopri chi sarà il fortunato vincitore al SuperEnalotto. Questa sera il jackpot è pari a 100,5 milioni di euro per la sestina vincente: è ancora caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita che risale allo scorso maggio. Estratti oggi anche i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e i simboli del Simbolotto. Si ricorda che i concorsi sono stati modificati in occasione delle festività natalizie.

Estrazione Lotto sabato 3 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 3 gennaio 2026: i numeri vincenti su tutte le ruote in diretta a partire dalle ore 20 con tutti i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri su tutte le ruote. Sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno comunicate le vincite per la verifica della schedina.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui i concorsi di oggi sul canale Youtube ufficiale.

SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di sabato 3 gennaio 2026

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, sabato 3 gennaio 2026 partiranno alle ore 20:00: è ancora caccia al jackpot milionario, che stasera vale 100,5 milioni di euro per la sestina fortunata. In diretta estratti anche i numeri Jolly e Superstar: la verifica delle vincite è disponibile sul sito ufficiale del SuperEnalotto con i premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 3 gennaio: i numeri oro, doppio oro e extra

Le estrazioni del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra di sabato 3 gennaio 2026:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno estratti i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 3 gennaio, associati all'estrazione del Lotto.

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 3 gennaio comunicati sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione:

20 – Bari: non viene estratto da 113 concorsi

non viene estratto da 113 concorsi 19 – Cagliari: manca da 95 estrazioni

manca da 95 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 144 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 144 volte consecutive 52 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 86 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 86 concorsi 73 – Milano: non pervenuto da 76 estrazioni

non pervenuto da 76 estrazioni 3 – Napoli: manca da 61 estrazioni

manca da 61 estrazioni 36 – Palermo: non è stato estratto per 68 concorsi

non è stato estratto per 68 concorsi 6 – Roma: non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 81 volte consecutive 89 – Torino: assente da 95 estrazioni

assente da 95 estrazioni 71 – Venezia: non è stato estratto per 102 volte consecutive

non è stato estratto per 102 volte consecutive 59 – Nazionale: manca da 133 concorsi

