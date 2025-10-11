Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 11 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 64.8 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di sabato 11 ottobre 2025

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di sabato 11 ottobre 2025. Il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 64.8 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto del 11 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

Bari : 4 – 25 – 41 – 83 – 90

: 4 – 25 – 41 – 83 – 90 Cagliari: 16 – 81 – 9 – 87 – 82

16 – 81 – 9 – 87 – 82 Firenze: 67 – 13 – 8 – 49 – 39

67 – 13 – 8 – 49 – 39 Genova: 29 – 61 – 54 – 15 – 22

29 – 61 – 54 – 15 – 22 Milano: 6 – 11 – 8 – 48 – 53

6 – 11 – 8 – 48 – 53 Napoli: 60 – 13 – 46 – 67 – 63

60 – 13 – 46 – 67 – 63 Palermo: 78 – 72 – 54 – 2 – 58

78 – 72 – 54 – 2 – 58 Roma: 35 – 47 – 89 – 25 – 77

35 – 47 – 89 – 25 – 77 Torino: 39 – 27 – 35 – 30 – 85

39 – 27 – 35 – 30 – 85 Venezia: 36 – 32 – 47 – 63 – 73

36 – 32 – 47 – 63 – 73 Nazionale: 17 – 33 – 10 – 51 – 28

I numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025 su tutte le ruote. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina, con tutti i numeri oro del Lotto. Si ricorda che le estrazioni del Lotto avvengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Per seguire le estrazioni in tempo reale aggiorna questa pagina.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di sabato 11 ottobre 2025: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, sabato 11 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 62 – 90 – 28 – 80 – 51 – 55

Numero Jolly: 68

Numero Superstar: 90

Jackpot: 64.800.000€

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025: i numeri vincenti estratti insieme ai numeri Jolly e Superstar. Il jackpot al SuperEnalotto vale 64.8 milioni di euro. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato centrati cinque "5" da circa 37mila euro.

Estrazioni 10eLotto serale di sabato 11 ottobre: la combinazione vincente

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, sabato 11 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra: 4 – 6 – 11 – 13 – 16 – 25 – 27 – 29 – 32 – 35 – 36 – 39 – 41 – 47 – 60 – 61 – 67 – 72 – 78 – 81

Il numero oro: 4

Il numero Doppio oro: 4, 25

Numeri extra: 2 – 8 – 9 – 15 – 30 – 46 – 48 – 49 – 54 – 63 – 82 – 83 – 87 – 89 – 90

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 11 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:

10 – fagioli;

11 – topi:

43 – funghi;

13 – rana;

4 – maiale.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 11 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 101 concorsi

non viene estratto da 101 concorsi 85 – Cagliari: manca da 107 estrazioni

manca da 107 estrazioni 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 97 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 97 volte consecutive 49 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 66 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 66 concorsi 47 – Milano: non pervenuto da 67 estrazioni

non pervenuto da 67 estrazioni 25 – Napoli: manca da 71 estrazioni

manca da 71 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 91 concorsi

non è stato estratto per 91 concorsi 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 83 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 83 volte consecutive 4 – Torino: assente da 77 estrazioni

assente da 77 estrazioni 16 – Venezia: non è stato estratto per 74 volte consecutive

non è stato estratto per 74 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 110 concorsi

