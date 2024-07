video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 9 luglio 2024: nessun 6 o 5+1 I risultati delle ultime estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 9 luglio 2024 e i numeri vincenti: nessun 6 o 5+1, il jackpot continua a crescere.

A cura di Redazione

Estrazione Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 9 luglio 2024

Sono stati estratti i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 9 luglio 2024. Il montepremi di questa sera era pari a 45,9 milioni di euro: nessuno 6 o 5+1 centrato, il jackpot continua a crescere.

I numeri vincenti del Lotto di martedì 9 luglio 2024

Bari: 14 – 36 – 19 – 10 – 56

Cagliari: 15 – 40 – 90 – 62 -17

Firenze: 28 – 19 – 84 – 5 -62

Genova: 1 – 48 – 54 – 37 -88

Milano: 35 – 32 – 6 – 15 – 63

Napoli: 15 – 21 – 47 – 38 -76

Palermo: 19 – 25 – 58 – 29 -78

Roma: 39 – 23 – 79 – 67 -11

Torino: 27 – 22 – 18 – 82 – 57

Venezia: 26 – 25 – 79 – 3 – 71

Nazionale: 29 – 77 – 27 – 79 – 10

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 9 luglio 2024 è la prima di questa settimana: i risultati del concorso di stasera, numero 109/24, per la verifica della schedina, saranno pubblicati da Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La combinazione del 10eLotto serale

Ecco la serie fortunata del 10eLotto serale di martedì 9 luglio 2024 con numeri oro, doppio oro e extra di stasera: 1 – 14 – 15 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 – 26 – 27 – 28 – 32 -35 – 36 -39 – 40 -48 – 54 – 84 – 90

Oro: 14

Doppio Oro: 14 – 36

Extra: 3 – 5 – 6 – 10 – 18 – 29 – 37 – 38 – 47 – 56 – 58 – 62 – 67 – 79 – 82

I numeri fortunati del SuperEnalotto nell'ultima estrazione di oggi

I numeri dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 9 luglio, sono:

34 – 32 – 8 – 58 – 26 – 53

Jolly: 25

Superstar: 78

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 9 luglio 2024 è la numero 108/24: in palio al SuperEnalotto un montepremi da 45,9 milioni di euro per la sestina vincente. In diretta la combinazione fortunata di stasera, con numeri Jolly e SuperStar, e i premi Winbox da verificare sul sito ufficiale.

Vincite e quote SuperEnalotto di martedì 9 luglio 2024

Pubblicate da Sisal le vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, martedì 9 luglio 2024:

Punti 6: 0 da € 0,00

Punti 5+1: 0 da € 0,00

Punti 5: 0 da € 0,00

Punti 4: 520 da € 445,18

Punti 3: 19.043 da € 30,59

Punti 2: 294.170 da € 5,74