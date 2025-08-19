Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 19 agosto 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 19 agosto 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. I risultati con vincite e quote in tempo reale: al SuperEnalotto il jackpot sale a 40,1 milioni di euro per la sestina vincente.

I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 19 agosto 2025 sono in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it: vincite, quote e tutti i risultati in tempo reale aggiornando questa pagina. Il jackpot al SuperEnalotto questa sera vale 40,1 milioni di euro.

Dall'estrazione del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi, il calendario dei concorsi ritorna alla normalità dopo le modifiche in occasione del Ferragosto. In diretta estratti per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto; poi la combinazione del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Vincite e quote disponibili sui siti di Sisal e Lottomatica.

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di martedì 19 agosto 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 19 agosto 2025:

Bari: 85-16-32-30-28

Cagliari: 53-60-46-12-87

Firenze: 58-62-66-38-33

Genova:

Milano:

Napoli: 2-12-51-16-86

Palermo: 88-6-26-2-76

Roma: 73-70-81-51-36

Torino:

Venezia:

Nazionale: 57-24-30-68-9

Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 19 agosto 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 19 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 62 – 81 – 10 – 51 – 77 – 5

Numero Jolly: 74

Numero Superstar: 58

Jackpot: 40.100.000€

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 19 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Il numero oro:

Il numero Doppio oro:

Numeri extra:

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 19 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Di seguito verranno pubblicate vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 19 agosto 2025, con i risultati delle ultime estrazioni disponibili sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 70 concorsi

– Bari: non viene estratto da 70 concorsi 42 – Cagliari: manca da 79 estrazioni

– Cagliari: manca da 79 estrazioni 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 148 volte consecutive

– Firenze: il numero non è stato estratto per 148 volte consecutive 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi

– Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 121 estrazioni

– Milano: non pervenuto da 121 estrazioni 49 – Napoli: manca da 50 estrazioni

– Napoli: manca da 50 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi

– Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 84 volte consecutive

– Roma: non è stato sorteggiato per 84 volte consecutive 37 – Torino: assente da 50 estrazioni

– Torino: assente da 50 estrazioni 89 – Venezia: non è stato estratto per 95 volte consecutive

– Venezia: non è stato estratto per 95 volte consecutive 21 – Nazionale: manca da 88 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

