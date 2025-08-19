Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 19 agosto 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 19 agosto 2025 sono in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it: vincite, quote e tutti i risultati in tempo reale aggiornando questa pagina. Il jackpot al SuperEnalotto questa sera vale 40,1 milioni di euro.
Dall'estrazione del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto di oggi, il calendario dei concorsi ritorna alla normalità dopo le modifiche in occasione del Ferragosto. In diretta estratti per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote con i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto; poi la combinazione del SuperEnalotto e i simboli del Simbolotto. Vincite e quote disponibili sui siti di Sisal e Lottomatica.
Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di martedì 19 agosto 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, martedì 19 agosto 2025:
Bari: 85-16-32-30-28
Cagliari: 53-60-46-12-87
Firenze: 58-62-66-38-33
Genova:
Milano:
Napoli: 2-12-51-16-86
Palermo: 88-6-26-2-76
Roma: 73-70-81-51-36
Torino:
Venezia:
Nazionale: 57-24-30-68-9
Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 19 agosto 2025, i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto estratti oggi, martedì 19 agosto 2025, i risultati dell'ultima estrazione:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 62 – 81 – 10 – 51 – 77 – 5
Numero Jolly: 74
Numero Superstar: 58
Jackpot: 40.100.000€
La combinazione vincente del 10eLotto serale
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 19 agosto 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:
Il numero oro:
Il numero Doppio oro:
Numeri extra:
I simboli del Simbolotto di oggi
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 19 agosto 2025 associati al Gioco del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni
Di seguito verranno pubblicate vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 19 agosto 2025, con i risultati delle ultime estrazioni disponibili sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 70 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 79 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 148 volte consecutive
- 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 92 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 121 estrazioni
- 49 – Napoli: manca da 50 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 84 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 50 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 95 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 88 concorsi
Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.