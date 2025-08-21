Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 21 agosto 2025: numeri vincenti e quote

I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi in diretta minuto per minuto dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Le estrazioni e i risultati di giovedì 21 agosto 2025 in aggiornamento: al SuperEnalotto il jackpot sale a 40,7 milioni di euro per la sestina fortunata.
A cura di Redazione
Immagine
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta con i numeri vincenti di giovedì 21 agosto 2025: le estrazioni di oggi a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati del concorso n°133/2025: il jackpot al SuperEnalotto sale a quota 40,7 milioni di euro.

Dopo i cambiamenti al calendario delle estrazioni in occasione del Ferragosto, i concorsi ritornano alla normalità: si estrae a partire dalle ore 20:00 per i giochi del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e per conoscere i simboli del Simbolotto. Il Jackpot sale a 40,7 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano Del Garda. Dopo i concorsi di oggi, vincite e quote disponibili sui siti ufficiali del Lotto e SuperEnalotto: si può giocare fino alle ore 19:30.

Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 21 agosto 2025

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 21 agosto 2025:

Bari: 41-55-23-9-54
Cagliari: 52-26-51-34-47
Firenze: 23-78-17-35-86
Genova:
Milano:
Napoli: 39-48-82-70-15
Palermo: 5-25-88-54-87
Roma: 54-19-24-62-9
Torino:
Venezia:
Nazionale: 10-60-88-55-37

Estrazione SuperEnalotto giovedì 21 agosto 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 agosto 2025 mettono in palio un jackpot pari a 40,7 milioni di euro per la sestina vincente. In diretta dalle 20:00 tutti i numeri vincenti di oggi, insieme al numero Jolly e Superstar. Disponibili sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e i premi Winbox di oggi. Nell'ultimo concorso dello scorso martedì centrato un "5" da più di 132mila euro.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dopo le 20:00 estratti anche tutti i numeri vincenti del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di oggi

I simboli del Simbolotto di giovedì 21 agosto 2025 associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 21 agosto 2025 con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 71 concorsi
  • 42 – Cagliari: manca da 80 estrazioni
  • 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 149 volte consecutive
  • 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 93 concorsi
  • 74 – Milano: non pervenuto da 122 estrazioni
  • 49 – Napoli: manca da 51 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 61 concorsi
  • 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 85 volte consecutive
  • 37– Torino: assente da 51 estrazioni
  • 89 – Venezia: non è stato estratto per 96 volte consecutive
  • 21 – Nazionale: manca da 89 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

