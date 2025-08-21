Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 21 agosto 2025: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta con i numeri vincenti di giovedì 21 agosto 2025: le estrazioni di oggi a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati del concorso n°133/2025: il jackpot al SuperEnalotto sale a quota 40,7 milioni di euro.
Dopo i cambiamenti al calendario delle estrazioni in occasione del Ferragosto, i concorsi ritornano alla normalità: si estrae a partire dalle ore 20:00 per i giochi del Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e per conoscere i simboli del Simbolotto. Il Jackpot sale a 40,7 milioni di euro dopo l'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano Del Garda. Dopo i concorsi di oggi, vincite e quote disponibili sui siti ufficiali del Lotto e SuperEnalotto: si può giocare fino alle ore 19:30.
Lotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 21 agosto 2025
Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote nell'estrazione di oggi, giovedì 21 agosto 2025:
Bari: 41-55-23-9-54
Cagliari: 52-26-51-34-47
Firenze: 23-78-17-35-86
Genova:
Milano:
Napoli: 39-48-82-70-15
Palermo: 5-25-88-54-87
Roma: 54-19-24-62-9
Torino:
Venezia:
Nazionale: 10-60-88-55-37
Estrazione SuperEnalotto giovedì 21 agosto 2025, i numeri vincenti
L'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 21 agosto 2025 mettono in palio un jackpot pari a 40,7 milioni di euro per la sestina vincente. In diretta dalle 20:00 tutti i numeri vincenti di oggi, insieme al numero Jolly e Superstar. Disponibili sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e i premi Winbox di oggi. Nell'ultimo concorso dello scorso martedì centrato un "5" da più di 132mila euro.
La combinazione vincente del 10eLotto serale
Dopo le 20:00 estratti anche tutti i numeri vincenti del 10eLotto serale con i numeri oro, doppio oro e extra:
I simboli del Simbolotto di oggi
I simboli del Simbolotto di giovedì 21 agosto 2025 associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 21 agosto 2025 con i risultati dell'ultima estrazione pubblicati da Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 82 – Bari: non viene estratto da 71 concorsi
- 42 – Cagliari: manca da 80 estrazioni
- 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 149 volte consecutive
- 15 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 93 concorsi
- 74 – Milano: non pervenuto da 122 estrazioni
- 49 – Napoli: manca da 51 estrazioni
- 59 – Palermo: non è stato estratto per 61 concorsi
- 87 – Roma: non è stato sorteggiato per 85 volte consecutive
- 37– Torino: assente da 51 estrazioni
- 89 – Venezia: non è stato estratto per 96 volte consecutive
- 21 – Nazionale: manca da 89 concorsi
Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.