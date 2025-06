video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 17 giugno 2025: numeri vincenti e quote Segui il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, martedì 17 giugno 2025 con i risultati delle ultime estrazioni in diretta: numeri vincenti, vincite e quote in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Il jackpot è di 14,2 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 17 giugno 2025

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto in diretta dalle ore 20:00: segui le estrazioni di oggi, martedì 17 giugno 2025 con vincite e quote in tempo reale minuto per minuto su questa pagina. Scopri chi vince i premi in palio questa sera: al SuperEnalotto 14,2 milioni di euro.

La diretta delle estrazioni di oggi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale partirà alle ore 20:00 e verranno estratti tutti i numeri vincenti: per primi i numeri del Lotto su tutte le ruote con il 10eLotto serale, la combinazione vincente del SuperEnalotto per un jackpot pari a 14,2 milioni di euro e infine i simboli del Simbolotto. L'ultima vincita milionaria è di giovedì 22 maggio a Desenzano del Garda. Vincite e quote di stasera saranno comunicate da Sisal e Lottomatica.

Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 17 giugno 2025, i numeri vincenti

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, martedì 17 giugno 2025, i risultati dell'ultima estrazione:

Combinazione vincente: 48 – 17 – 58 – 86 – 87 – 52

48 – 17 – 58 – 86 – 87 – 52 Numero Jolly: 74

74 Numero Superstar: 49

49 Jackpot: 14.200.000€

I numeri vincenti del Lotto di martedì 17 giugno 2025 su tutte le ruote

Estratti i numeri vincenti del Lotto su tutte le ruote oggi, martedì 17 giugno 2025:

Bari: 50 – 69 – 29 – 20 – 42

50 – 69 – 29 – 20 – 42 Cagliari: 90 – 18 – 15 – 24 – 70

90 – 18 – 15 – 24 – 70 Firenze: 1 – 53 – 24 – 25 – 36

1 – 53 – 24 – 25 – 36 Genova: 89 – 49 – 67 – 5 – 30

89 – 49 – 67 – 5 – 30 Milano: 17 – 16 – 53 – 87 – 56

17 – 16 – 53 – 87 – 56 Napoli: 78 – 28 – 67 – 30 – 55

78 – 28 – 67 – 30 – 55 Palermo: 8 – 69 – 5 – 85 – 22

8 – 69 – 5 – 85 – 22 Roma: 28 – 76 – 19 – 77 – 17

28 – 76 – 19 – 77 – 17 Torino: 71 – 56 – 3 – 15 – 9

71 – 56 – 3 – 15 – 9 Venezia: 57 – 82 – 76 – 52 – 62

57 – 82 – 76 – 52 – 62 Nazionale: 83 – 49 – 7 – 12 – 13

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, martedì 17 giugno 2025 associati al Gioco del Lotto:

30 – CACIO

33 – ELICA

28 – OMBRELLO

44 – PRIGIONE

11 – TOPI

La combinazione vincente del 10eLotto serale

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, martedì 17 giugno 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra di oggi:

Numeri 10eLotto: 1 – 8 – 15 – 16 – 17 – 18 – 28 – 29 – 49 – 50 – 53 – 56 – 57 – 69 – 71 – 76 – 78 – 82 – 89 – 90

1 – 8 – 15 – 16 – 17 – 18 – 28 – 29 – 49 – 50 – 53 – 56 – 57 – 69 – 71 – 76 – 78 – 82 – 89 – 90 Numero Oro: 50,

50, Numeri Doppio Oro: 50, 69,

50, 69, Numeri Extra: 3 – 5 – 19 – 20 – 24 – 25 – 30 – 36 – 42 – 52 – 67 – 70 – 77 – 85 – 87

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, martedì 17 giugno 2025, i risultati dell'ultima estrazione

Pubblicate dopo le 20:00 sul sito ufficiale di Sisal anche vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, martedì 17 giugno 2025, con i risultati dell'ultima estrazione:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione di sabato 14 giugno 2025.

27 – Bari : non viene estratto da 95 concorsi

– : non viene estratto da 95 concorsi 82 – Cagliari : manca da 80 estrazioni

– : manca da 80 estrazioni 26 – Firenze : per 112 volte consecutive non è tra quelli fortunati

– : per 112 volte consecutive non è tra quelli fortunati 90 – Genova : sono ben 68 i concorsi che lo vedono assente

– : sono ben 68 i concorsi che lo vedono assente 74 – Milano : non pervenuto da 85 estrazioni

– : non pervenuto da 85 estrazioni 51 – Napoli : manca da 95 estrazioni

– : manca da 95 estrazioni 51 – Palermo : non viene estratto da 70 concorsi

– : non viene estratto da 70 concorsi 35 – Roma : non è stato sorteggiato per 89 volte consecutive

– : non è stato sorteggiato per 89 volte consecutive 56 – Torino : è stato assente per 76 volte

– : è stato assente per 76 volte 69 – Venezia: non viene estratto da 82 concorsi

– non viene estratto da 82 concorsi 24 – Nazionale: manca da 97 concorsi

Su questa pagina l’elenco completo e aggiornato dei ritardatari del Lotto.

