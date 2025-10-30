Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 30 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 30 ottobre 2025: in diretta le estrazioni dei numeri vincenti dalle ore 20:00 su Fanpage.it. In aggiornamento numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto con Jolly e Superstar del SuperEnalotto: il jackpot sale a 71 milioni di euro.
A cura di Redazione
Immagine
Lotto e Superenalotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 30 ottobre 2025 in diretta a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale tutti i risultati con vincite e quote: è ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che stasera mette in palio 71 milioni di euro per la sestina vincente. L'ultima vincita milionaria risale a maggio scorso a Desenzano del Garda.

Si ricorda che in occasione della festività di Ognissanti, il calendario delle estrazioni cambia come da regolamento.

Estrazione Lotto giovedì 30 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:

Come cambiano le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto per Ognissanti: il calendario con le nuove date
  • Bari: 53 – 7 – 12 – 77 – 21
  • Cagliari: 17 – 74 – 24 – 69 – 44
  • Firenze: 8 – 47 – 25 – 83 – 33
  • Genova: 2 – 68 – 29 – 43 – 67
  • Milano: 84 – 90 – 75 – 45 – 72
  • Napoli: 49 – 6 – 9 – 12 – 20
  • Palermo: 13 – 65 – 34 – 86 – 7
  • Roma: 15 – 2 – 10 – 13 – 83
  • Torino: 59 – 67 – 80 – 35 – 26
  • Venezia: 73 – 4 – 6 – 74 – 27
  • Nazionale: 62 – 79 – 38 – 36 – 48
Immagine

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 30 ottobre 2025: i numeri vincenti

La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, giovedì 30 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 39 – 37 – 15 – 56 – 30 – 74
Numero Jolly: 43
Numero Superstar: 47
Jackpot: 71.000.000€

Immagine

Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 30 ottobre 2025

L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 30 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 15 – 17 – 47 – 49 – 53 – 59 – 65 – 67 – 68 – 73 – 74 – 84 – 90

Il numero oro: 53
Il numero Doppio oro: 53, 7
Numeri extra: 9-10-24-25-29-34-35-43-45-69-75-77-80-83-86

Immagine

I simboli del Simbolotto di oggi

Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:

7 – Vaso
1 – Italia
28 – Ombrello
12 – Soldato
33 – Elica

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 30 ottobre 2025 pubblicate dopo le 20:00 sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 31 – Bari: non viene estratto da 78 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 97 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 107 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 63 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 77 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 71 estrazioni
  • 65 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 93 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 87 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 84 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 120 concorsi

Attualità
Attualità
