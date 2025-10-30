Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 30 ottobre 2025: numeri vincenti e quote
Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 30 ottobre 2025 in diretta a partire dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale tutti i risultati con vincite e quote: è ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che stasera mette in palio 71 milioni di euro per la sestina vincente. L'ultima vincita milionaria risale a maggio scorso a Desenzano del Garda.
Si ricorda che in occasione della festività di Ognissanti, il calendario delle estrazioni cambia come da regolamento.
Estrazione Lotto giovedì 30 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025 con i numeri vincenti estratti su tutte le ruote:
- Bari: 53 – 7 – 12 – 77 – 21
- Cagliari: 17 – 74 – 24 – 69 – 44
- Firenze: 8 – 47 – 25 – 83 – 33
- Genova: 2 – 68 – 29 – 43 – 67
- Milano: 84 – 90 – 75 – 45 – 72
- Napoli: 49 – 6 – 9 – 12 – 20
- Palermo: 13 – 65 – 34 – 86 – 7
- Roma: 15 – 2 – 10 – 13 – 83
- Torino: 59 – 67 – 80 – 35 – 26
- Venezia: 73 – 4 – 6 – 74 – 27
- Nazionale: 62 – 79 – 38 – 36 – 48
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di giovedì 30 ottobre 2025: i numeri vincenti
La sestina vincente del SuperEnalotto estratta oggi, giovedì 30 ottobre 2025, con i numeri Jolly e Superstar:
Combinazione vincente SuperEnalotto: 39 – 37 – 15 – 56 – 30 – 74
Numero Jolly: 43
Numero Superstar: 47
Jackpot: 71.000.000€
Estrazioni 10eLotto serale di giovedì 30 ottobre 2025
L’estrazione del 10eLotto serale di oggi, giovedì 30 ottobre 2025 con i numeri oro, doppio oro e extra:
I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 2 – 4 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 15 – 17 – 47 – 49 – 53 – 59 – 65 – 67 – 68 – 73 – 74 – 84 – 90
Il numero oro: 53
Il numero Doppio oro: 53, 7
Numeri extra: 9-10-24-25-29-34-35-43-45-69-75-77-80-83-86
I simboli del Simbolotto di oggi
Ecco i simboli del Simbolotto di oggi, giovedì 30 ottobre 2025 associati al Gioco del Lotto:
7 – Vaso
1 – Italia
28 – Ombrello
12 – Soldato
33 – Elica
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di giovedì 30 ottobre 2025 pubblicate dopo le 20:00 sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 31 – Bari: non viene estratto da 78 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 97 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 107 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 63 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 77 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 71 estrazioni
- 65 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 93 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 87 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 84 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 120 concorsi