SuperEnalotto, centrato un 5 da 163mila euro oggi 30 ottobre 2025: dove è avvenuta la vincita

C'è un fortunato vincitore al SuperEnalotto nell'estrazione di oggi giovedì 30 ottobre 2025. Nel concorso numero 173 di quest'anno, infatti, centrato un 5 che si porta a casa oltre 163mila euro. La schedina vincente di questa sera è stata giocata a Taranto.

Nel dettaglio, il fortunato vincitore del 5 al SuperEnalotto di oggi si porta a casa la cifra esatta di 163.114,53 euro. La giocata vincente arriva da una schedina compilata presso la Tabaccheria Miali di Taranto, situata nel centrale viale Magna Grecia. Il fortunato vincitore ha giocato una schedina 5 pannelli, un sistema che permette di puntare su un numero maggiore di numeri a un costo naturalmente più alto.

Superenalotto, nessun 6 o 5+1 stasera

Nell'estrazione odierna del Superenalotto, la seconda della settimana, nessun 6 o 5+1 ma da segnalare la realizzazione anche di ben 95 "3 Stella" da oltre 3mila euro ciascuno mentre quote molto più popolari per le altre vincite inferiori. Il jackpot sale a 71,6 milioni di euro per la prossima estrazione.

La combinazione vincente del Superenalotto del concorso di oggi 30 ottobre 2025 è 39 – 37 – 15 – 56 – 30 – 74; Numero Jolly: 43; Numero Superstar: 47. L’ultima vincita milionaria al SuperEnalotto rimane quella di Desenzano del Garda dove il fortunato che ha realizzato l’ultimo "6" ha vinto oltre 35,4 milioni il 22 maggio scorso.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 5 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.