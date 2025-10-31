Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 31 ottobre 2025: numeri vincenti e quote
I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 31 ottobre 2025 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per scoprire i risultati di questa sera con vincite e quote: il jackpot sale al SuperEnalotto sale a 71,6 milioni di euro. Caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio. Nella giornata di ieri è stato centrato il 5 dal valore di 163mila euro.
Ricordiamo che per la Festività di Ognissanti, l’estrazione di domani, 1 novembre, slitta a lunedì 3 novembre 2025.
Estrazione Lotto venerdì 31 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote
Le estrazioni del Lotto di venerdì 31 ottobre 2025 partiranno alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, compresa la Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati i risultati di questa sera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto oggi, l'estrazione di venerdì 31 ottobre 2025: i numeri vincenti
I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 31 ottobre 2025: le estrazioni partiranno alle ore 20:00 e saranno comunicati anche i numeri Jolly e Superstar di questa sera. La sestina vincente tarda ancora ad arrivare, il jackpot sale a 71,6 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.
Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 31 ottobre: la combinazione vincente
L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di martedì 28 ottobre 2025, in diretta dalle 20:
I simboli del Simbolotto di oggi
Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto di martedì 28 ottobre 2025, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 31 – Bari: non viene estratto da 79 concorsi
- 8 – Cagliari: manca da 98 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 108 volte consecutive
- 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 64 concorsi
- 47 – Milano: non pervenuto da 78 estrazioni
- 33 – Napoli: manca da 72 estrazioni
- 89 – Palermo: non è stato estratto per 60 concorsi
- 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 94 volte consecutive
- 4 – Torino: assente da 88 estrazioni
- 16 – Venezia: non è stato estratto per 85 volte consecutive
- 82 – Nazionale: manca da 121 concorsi