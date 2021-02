Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, la diretta delle estrazioni di oggi, sabato 20 febbraio 2021, su Fanpage.it con i numeri vincenti delle lotterie italiane. Sale a 110,3 milioni di euro il jackpot del Superenalotto in palio per chi indovina la sestina fortunata. I sei numeri vincenti saranno resi noti da Sisal dopo le 20, parallelamente alle estrazioni di Lotto e 10eLotto: durante gli ultimi due concorsi i numeri estratti sulle ruote del Lotto sono stati comunicati da Lottomatica entro le 20.30. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni del Lotto di oggi in diretta.

Le quote del SuperEnalotto vengono comunicate dopo il termine delle operazioni di estrazione; nessun 6 nè 5+1 centrato nell'ultimo concorso, ma ben 9 giocatori hanno indovinato 5 numeri della sestina milionaria, con una vincita rispettivamente di oltre 21mila euro.

Estrazione Lotto del 20 febbraio 2021 in diretta

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 58 – 87- 55 – 79- 71

Cagliari: 61 – 80 – 41 – 1 – 64

Firenze: 10 – 37 – 82 – 17 – 63

Genova: 24 – 1 – 54 – 67 – 69

Milano: 74- 73 – 35 – 43 – 23

Napoli: 9 – 40 – 39 – 81 – 38

Palermo: 90 – 68 – 10 -29 – 13

Roma: 34 – 69 – 21 – 54 – 27

Torino: 57 – 58 – 67 – 21 – 70

Venezia: 67 – 29- 70 -56 – 83

Nazionale: 90 – 84- 12 – 1- 13

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 20 febbraio 2021, è l'ultima per questa settimana. L'appuntamento con i numeri del Lotto torna martedì, insieme alle lotterie abbinate al Lotto, ovvero 10eLotto serale e Simbolotto. Sul sito di Lottomatica è disponibile la verifica dell'eventuale vincita per la propria schedina.

Estrazione SuperEnalotto oggi 20 febbraio 2021: i numeri fortunati

Combinazione vincente SuperEnalotto: 25- 18- 65- 75- 31- 3

Numero Jolly: 29

Numero Superstar: 65

Jackpot: 110.300.000

Il montepremi del Superenalotto per l'estrazione di oggi 20 febbraio 2021 è di 110,3 milioni di euro, in crescita rispetto all'estrazione dello scorso giovedì. Il jackpot pieno viene vinto solo da chi indovina tutti e 6 i numeri vincenti, le probabilità di vincita sono molto basse. Quote del SuperEnalotto e vincite del concorso di oggi, il numero 22 del 20/2/2021, sul sito di Sisal, organizzatore del concorso.

10eLotto, estrazione di sabato 20 febbraio 2021: numeri vincenti

numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 9 – 10 – 24- 34-37-40-55-57-58-61-67-68-69-73-74-80-87-90

Il numero Oro è 58, il Doppio Oro è 58, 87