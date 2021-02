Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, la diretta delle estrazioni di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, e i numeri vincenti su Fanpage.it. Il jackpot del Superenalotto per chi indovina i 6 numeri sale a 109 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione. Come di consueto, la combinazione fortunata del gioco di casa Sisal arriverà dopo le 20. I numeri del Lotto e 10eLotto per l'estrazione di giovedì 18 febbraio saranno comunicati da Lottomatica entro le 21.30 di questa sera: aggiorna questa pagina per seguire l'estrazione del Lotto in diretta.

Le quote del Superenalotto saranno rese note poco dopo la fine delle estrazioni di oggi; durante l'ultimo concorso sono stati centrati sei "5" per una vincita rispettivamente di oltre 33mila euro.

Estrazione Lotto del 18 febbraio 2021 in diretta

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 81 – 20 – 56 – 41 – 65

Cagliari: 64 – 85 – 90 – 71 – 48

Firenze: 41 – 90 – 78 – 63 – 40

Genova: 40 – 45 – 26 – 76 – 89

Milano: 72 – 38 – 7 – 83 – 47

Napoli: 54 – 74 – 12 – 31 – 25

Palermo: 3 – 71 – 57 – 74 – 10

Roma: 47 – 58 – 12 – 34 – 7

Torino: 79 – 39 – 83 – 65 – 89

Venezia: 39 – 23 – 42 – 78 – 82

Nazionale: 54 – 17 – 12 – 62 – 61

L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, è il secondo appuntamento con la lotteria più antica e amata dagli Italiani. La verifica della vincita della schedina può essere effettuata su Lottomatica subito dopo il termine delle estrazioni, previsto entro e non oltre le 21.30 di oggi.

L'archivio delle estrazioni del Lotto

Estrazione SuperEnalotto oggi 18 febbraio 2021: i numeri fortunati

Combinazione vincente SuperEnalotto: 72 – 62 – 56 – 28 – 66 – 52

Numero Jolly: 58

Numero Superstar: 13

Jackpot: 109.000.000€

109 milioni di euro il montepremi del SuperEnalotto per l'estrazione di oggi, il concorso n.21 del 18/2/2021. Il jackpot aumenta rispetto all'estrazione dello scorso martedì, in attesa di un fortunato vincitore che indovini la sestina milionaria. Quote del Superenalotto e vincite del concorso sul sito di Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto, estrazione di giovedì 18 febbraio 2021: numeri vincenti

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 20 – 23 – 38 – 39 – 40 – 41 – 45 – 47 – 54 – 56 – 58 – 64 – 71 – 72 – 74 – 79 – 81 – 85 – 90

Il numero Oro è 81, il Doppio Oro è 81, 20