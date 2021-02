Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, la diretta delle estrazioni di oggi, martedì 16 febbraio 2021: tutti i numeri vincenti e le quote in diretta su Fanpage.it. Il jackpot del Superenalotto sale a 107,9 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione; i numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi saranno comunicati da Sisal dopo le 20 di stasera. Le estrazioni di Lotto e 10eLotto saranno ultimate entro le 21.30 negli uffici di Lottomatica a Roma, con le nuove regole anti contagio: aggiorna questa pagina per seguire l'estrazione del Lotto in diretta.

Le quote del Superenalotto saranno rese note poco dopo la comunicazione dei numeri fortunati. Durante l'ultima estrazione nessun giocatore ha centrato il 6 nè il 5+1, ma sono stati centrati nove 5 da 26mila euro circa.

Estrazione Lotto del 16 febbraio 2021 in diretta

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 45- 70 – 52 – 19- 33

Cagliari: 65- 10-7-56-34

Firenze: 45 – 85 – 46 – 49 – 90

Genova: 81- 50 – 31 – 15 – 56

Milano: 14 – 50 – 22 – 63 – 78

Napoli: 41 – 31 – 83 – 49 – 29

Palermo: 32- 11- 63 – 4 – 45

Roma: 90 – 37- 61- 15 – 44

Torino: 11- 14 – 51 – 15 – 58

Venezia: 84 – 85- 52- 53 – 56

Nazionale: 34 – 36 – 55 – 44 – 68

Prima estrazione del Lotto della settimana, quella di oggi martedì 16 febbraio 2021: come di consueto da diversi mesi, i numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione fortunata del 10eLotto di oggi arriveranno entro le 21.30, dopodichè sul sito di Lottomatica sarà possibile verificare l'eventuale vincita della schedina per la lotteria più antica d'Italia.

L'archivio delle estrazioni del Lotto

Estrazione SuperEnalotto oggi 16 febbraio 2021: i numeri fortunati

107 milioni e 900mila euro il montepremi del Superenalotto per l'estrazione di martedì 16 febbraio 2021, il più alto in Europa. Durante l'estrazione dello scorso sabato nessun giocatore ha incassato il jackpot pieno, ma 9 giocatori hanno vinto 26mila euro centrando cinque dei 6 numeri fortunati. Quote del SuperEnalotto e vincite del concorso di oggi (il n.20 del 16/2/2021) sul sito di Sisal.

10eLotto, estrazione di martedì 16 febbraio 2021: numeri vincenti