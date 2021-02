Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, la diretta delle estrazioni di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, e i numeri vincenti. Il jackpot del Superenalotto per il concorso n.18 dell'11/2/2021 sale a 105,4 milioni di euro, i numeri vincenti saranno comunicati da Sisal dopo le 20 di stasera. Per i numeri di Lotto e 10eLotto e per i simboli vincenti del Simbolotto bisognerà attendere fino alle 21.30: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni di oggi in diretta.

Le quote del Superenalotto e le vincite dell'estrazione di giovedì 11 febbraio 2021 verranno rese note una volta terminate le operazioni di estrazione; durante l'ultimo appuntamento nessun giocatore ha centrato il 6 nè il 5+1, ma sono stati indovinati ben sei "5" da oltre 30mila euro.

Estrazione Lotto dell'11 febbraio 2021 in diretta

L'estrazione del Lotto di oggi giovedì 11 febbraio è il secondo appuntamento della settimana con la lotteria più antica d'Italia. I numeri del Lotto, estratti su 10 ruote a cui si aggiunge la ruota Nazionale, concorrono a creare diverse combinazioni, le quali corrispondono ad altrettanti premi regolati da quote fisse. Dopo 113 estrazioni, nell'ultimo concorso è stato estratto il numero 1 sulla ruota di Napoli, il più ritardatario in assoluto. Sul sito di Lottomatica la verifica dell'eventuale vincita della schedina.

Bari:

Cagliari: 16, 80, 54, 39, 32

Firenze: 67, 31, 75, 74, 29

Genova: 43, 87, 29, 46, 24

Milano: 48, 38, 85, 41, 59

Napoli:

Palermo:

Roma: 5, 21, 27, 17, 66

Torino: 78, 83, 20, 22, 13

Venezia:

Nazionale: 5, 49, 29, 54, 83

Estrazione SuperEnalotto oggi 11 febbraio 2021: i numeri fortunati

Il jackpot del Superenalotto per l'estrazione di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, raggiunge la cifra di 105 milioni e 400mila euro, in crescita costante: durante l'ultimo concorso dello scorso martedì nessun giocatore ha centrato il 6 nè la combinazione del 5+1. Sisal comunicherà a breve le quote del SuperEnalotto e le vincite per l'estrazione di oggi.

10eLotto, estrazione di giovedì 11 febbraio 2021: numeri vincenti