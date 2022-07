Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi sabato 30 luglio 2022, numeri vincenti e quote Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 30 luglio 2022: i numeri vincenti e le quote in diretta su Fanpage.it dalle 20:00. Il jackpot raggiunge la somma di 245,8 milioni di euro per la sestina vincente nell’estrazione di stasera.

Estrazione Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 30 luglio 2022 in diretta su Fanpage.it

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, sabato 30 luglio 2022: in diretta dalle ore 20:00 su questa pagina di Fanpage.it i numeri vincenti. Aggiorna questa pagina per scoprire chi ha vinto il jackpot milionario del SuperEnalotto di stasera.

Per l'ultimo concorso del mese di luglio, il numero 91/22, il montepremi del SuperEnalotto sale a 245,8 milioni di euro: chi indovina la sestina di oggi guadagna una somma record, che scrive la storia del jackpot della lotteria. Dopo le estrazioni del SuperEnalotto, estratti in diretta anche i numeri sulle ruote del Lotto, la combinazione vincente del 10eLotto serale con i simboli del Simbolotto.

Sisal e Lottomatica pubblicano quote e vincite del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi al termine delle estrazioni.

Estrazione SuperEnalotto oggi sabato 30 luglio 2022, i numeri vincenti

Combinazione vincente SuperEnalotto: 7 – 25 – 28 – 62 – 80 – 87

Numero Jolly: 54

Numero Superstar: 49

Jackpot: 245.800.000€

Oggi, sabato 30 luglio 2022, l'estrazione del SuperEnalotto numero 91/22 mette in palio un jackpot di 245,8 milioni di euro. Nell'ultimo concorso dello scorso giovedì non sono stati centrati "6" o "5+1" ma 11 fortunati giocatori vincono oltre 20mila euro centrando il "5". Per verificare le vincite è possibile consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove controllare anche i premi Winbox di oggi.

Estrazione Lotto oggi sabato 30 luglio 2022, i risultati

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 14 – 24 – 28 – 64 – 58

Cagliari: 49 – 63 – 40 – 27 – 33

Firenze: 81 – 60 – 87 – 67 – 68

Genova: 88 – 5 – 30 – 55 – 90

Milano: 88 – 86 – 30 – 23 – 73

Napoli: 31 – 84 – 12 – 16 – 76

Palermo: 43 – 19 – 65 – 27 – 89

Roma: 86 – 55 – 46 – 11 – 65

Torino: 48 – 29 – 55 – 50 – 36

Venezia: 19 – 54 – 1 – 31 – 30

Nazionale: 2 – 47 – 1 – 14 – 77

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 30 luglio 2022, è l'ultima del mese e chiude gli appuntamenti della settimana. Dalle ore 20:00 di stasera, in diretta le estrazioni dei numeri vincenti sulle ruote del Lotto. A pubblicare le vincite e le quote per la verifica della schedina sarà Lottomatica – che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – con i simboli del Simbolotto di oggi.

I numeri vincenti del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 5 – 14 – 19 – 24 – 28 – 29 – 31 – 40 – 43 – 48 – 49 – 54 – 55 – 60 – 63 – 81 – 84 – 86 – 87 – 88

Il numero Oro è 14, il Doppio Oro è 14, 24

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di sabato 30 luglio 2022

Ecco vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, sabato 30 luglio 2022, i risultati del concorso 91/22 pubblicati da Sisal: