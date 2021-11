Estrazioni Lotto e SuperEnalotto oggi martedì 9 novembre 2021, numeri vincenti e quote Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 novembre 2021 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20 di questa sera. Sale a 106,8 milioni di euro il jackpot per la sestina vincente del SuperEnalotto di oggi. Estratti anche i numeri sulle ruote del Lotto oggi insieme alla combinazione del 10eLotto e i simboli fortunati del Simbolotto.

A cura di Redazione

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 9 novembre 2021 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. I sei numeri vincenti del SuperEnalotto oggi valgono un montepremi da 106,8 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultimo concorso durante il quale nessun giocatore ha indovinato il 6 o il 5+1. Centrati, però, 7 ‘5' da circa 33 mila euro. Dopo le 20 si conosceranno anche i numeri estratti sulle ruote del Lotto, la combinazione fortunata del 10eLotto serale e i simboli vincenti del Simbolotto di oggi. Per conoscere in tempo reale i risultati dell'ultima estrazione, aggiorna questa pagina.

Terminate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, Sisal e Lottomatica pubblicheranno le quote e le vincite relative alle tre lotterie.

Estrazioni Lotto oggi martedì 9 novembre, i risultati

L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 9 novembre 2021, è la prima in programma per questa settimana. Appuntamento alle 20 per scoprire i 5 numeri estratti su ognuna delle ruote del Lotto. Sul sito di Lottomatica, che gestisce la lotteria più antica d'Italia per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno pubblicati i risultati dell'estrazione, la combinazione del 10eLotto serale e i simboli del Simbolotto. Sarà anche possibile verificare se la propria schedina è quella vincente.

SuperEnalotto oggi martedì 9 novembre 2021, numeri vincenti

Per l'estrazione del SuperEnalotto oggi il jackpot per chi centra la sestina vincente sale a 106,8 milioni di euro. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato, nessun giocatore ha indovinato il ‘6' o il ‘5+1'. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto sarà comunicata la combinazione fortunata e sarà possibile verificare l'eventuale vincita della schedina.

I numeri del 10eLotto serale abbinati all'estrazione del Lotto oggi

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati di martedì 9 novembre 2021

Ecco le quote e le vincite relative alle estrazione del SuperEnalotto di oggi pubblicate sul sito ufficiale di Sisal:

