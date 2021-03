in foto: Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 23 marzo 2021

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 23 marzo 2021, la diretta delle estrazioni di oggi su Fanpage.it e tutti i numeri estratti. Si comincia con i numeri vincenti del Lotto di oggi, in arrivo subito dopo le 20 di stasera, per proseguire con la sestina fortunata del SuperEnalotto, che questa sera vale un montepremi di 125,5 milioni di euro, in crescita rispetto all'ultima estrazione e in attesa di un fortunato vincitore. Spazio anche all'estrazione di 10eLotto e Simbolotto, le due lotterie collegate all'estrazione del Lotto di stasera: aggiorna questa pagina per seguire la diretta.

Le vincite del SuperEnalotto per il concorso di oggi, il numero 35 del 23/03/2021, saranno comunicate, insieme alle quote, da Sisal, organizzatore del concorso. Nell'ultima estrazione nessun giocatore ha centrato il 6 nè il 5+1, quindi il jackpot ha continuato a salire.

Estrazione Lotto oggi 23 marzo 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 15 – 53 – 52 – 55 – 12

Cagliari: 48 – 39 – 84 – 1 – 74

Firenze: 69 – 39 – 3 – 13 – 82

Genova: 75 – 79 – 26 – 42 – 1

Milano: 17 – 61 – 70 – 38 – 25

Napoli: 40 – 13 – 60 – 59 – 73

Palermo: 64 – 65 – 87 – 5 – 34

Roma: 43 – 84 – 14 – 80 – 37

Torino: 68 – 53 – 7 – 32 – 45

Venezia: 3 – 54 – 77 – 4 – 85

Nazionale: 64 – 90 – 21 – 67 – 49

Gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso Lottomatica, il gioco del Lotto è la lotteria italiana più antica e seguita dai giocatori. È possibile giocare al Lotto anche online, l'estrazione di martedì 23 marzo 2021 è la prima della settimana. Sul sito di Lottomatica è possibile consultare lo storico delle estrazioni e verificare l'eventuale vincita della schedina.

L'archivio delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto

SuperEnalotto di martedì 23 marzo, i numeri vincenti dell'ultimo concorso

Combinazione vincente SuperEnalotto: 13 – 2 – 72 – 66 – 45 – 11

Numero Jolly: 25

Numero Superstar: 84

Jackpot: 125.500.000€

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi 23 marzo 2021 mette in palio un jackpot di 125,5 milioni di euro per chi centra la sestina vincente, in aumento rispetto allo scorso sabato. Il montepremi è interessante anche per chi indovina la combinazione del 5+, ovvero 5 numeri fortunati e il numero Jolly. L'archivio dei concorsi del SuperEnalotto è disponibile sul sito di Sisal insieme alle quote e alle vincite dell'estrazione del 23 marzo.

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto di oggi 23 marzo

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 13 – 15 – 17 – 26 – 39 – 40 – 43 – 48 – 52 – 53 – 54 – 61 – 64 – 65 – 68 – 69 – 75 – 79 – 84

Il numero Oro è 15, il Doppio Oro è 15, 53