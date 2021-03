in foto: Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 20 marzo 2021

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 20 marzo 2021, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi in diretta su Fanpage.it come di consueto. Dalle ore 20 verranno estratti i numeri del Lotto di oggi, la sestina vincente del SuperEnalotto e la combinazione fortunata di 10eLotto e Simbolotto: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in diretta. Sale a 124 milioni e 300mila euro il montepremi del Superenalotto per il concorso di oggi, il n. 34 del 20/03/2021.

Le vincite e le quote dell'estrazione di sabato 20 marzo vengono comunicate da Sisal, organizzatore del concorso, una volta estratti i 6 numeri vincenti. Nessuno è riuscito a centrare la sestina milionaria nell'ultimo concorso, ma è stato centrato un 5+1 da oltre 600mila euro.

SuperEnalotto di sabato 20 marzo, numeri vincenti dell'ultimo concorso

Combinazione vincente SuperEnalotto: 10-6-74-57-83-71

Numero Jolly:39

Numero Superstar:40

Jackpot: 124.300.000

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi 20 marzo mette nuovamente in palio un jackpot strepitoso: ben 124,3 milioni di euro in palio come montepremi per il concorso del 20/03/2021. Nell'estrazione dello scorso giovedì è stato centrato un 5+1 da circa 600mila euro: ci sarà un fortunato vincitore della sestina milionaria questa sera? Quote del SuperEnalotto e vincite dell'estrazione di oggi disponibili sul sito di Sisal.

Estrazione Lotto oggi 20 marzo 2021

Bari: 55-11-84-76-72

Cagliari:57-16-44-87-63

Firenze: 70- 90-83-17-80

Genova:37-78-26-41-70

Milano: 58-81-24-25-13

Napoli: 13-79-76-46-17

Palermo: 82-7-4-30-35

Roma: 37-73-34-47-36

Torino: 72-23-13-81-18

Venezia: 67-15-47-48-43

Nazionale: 7-8-52-28-27

L'estrazione del Lotto di oggi 20 marzo è l'ultima della settimana: la lotteria più amata dagli Italiani tornerà la prossima settimana. Una volta estratti i numeri del Lotto su tutte le ruote, verranno rese note anche le combinazioni vincenti delle altre lotterie: parliamo di 10eLotto e Simbolotto, entrambi gestiti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La verifica dell'eventuale vincita della schedina è visibile sul sito di Lottomatica.

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto di oggi 20 marzo

numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 7-11-13-15-16-23-37-55-57-58-67-70-72-73-78-79-81-82-84-90

Il numero Oro è 55, il Doppio Oro è 55 11