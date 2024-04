video suggerito

Quando ci saranno le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto: il calendario per il ponte del 25 aprile In occasione della festa della Liberazione e del ponte del 25 aprile, il Lotto e il SuperEnalotto cambiano data di estrazione con tre posticipi consecutivi. Ecco tutte le modifiche per i giorni a seguire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

In occasione della festività della liberazione e del ponte del 25 aprile il solito calendario delle estrazioni del Lotto e SuperEnalotto subirà alcune modifiche a causa del giorno festivo in cui le estrazioni si fermeranno. Previsti dunque cambiamenti di data e conseguente rimodulazione delle estrazioni anche nei giorni successivi alla festa della Liberazione.

Quest’anno infatti la festa del 25 aprile cade di giovedì, giorno nel quale di solito si assiste al secondo appuntamento settimanale con Lotto e SuperEnalotto. I cambiamenti riguarderanno sia il Lotto che il SuperEnalotto con tre posticipi consecutivi che seguiranno le stesse date per entrambe le lotterie e sfoceranno anche nella prossima settimana. Le novità inizieranno con l'estrazione del SuperEnalotto del 25 aprile che sarà spostata al giorno successivo in cui però è normalmente previsa l’estrazione aggiuntiva del venerdì. Per questo sarà tutto traslato in avanti fino al lunedì successivo.

Il calendario delle estrazioni del SuperEnalotto per il ponte del 25 aprile

In occasione della festa della Liberazione del 25 aprile, saranno posticipate dunque le estrazioni del SuperEnalotto dei concorsi numero 65, 66 e 67 come previsto dal calendario fissato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ecco le modifiche al calendario del SuperEnalotto:

L'estrazione del concorso n. 65 di giovedì 25 aprile è posticipata a venerdì 26 aprile;​

L'estrazione del concorso n. 66 di venerdì 26 aprile è posticipata a sabato 27 aprile;​

L'estrazione del concorso n. 67 di sabato 27 aprile è posticipata a lunedì 29 aprile;​

Quando si recuperano le estrazioni del Lotto del 25 aprile: il calendario

Il ponte del 25 aprile prevede un cambiamento anche del calendario delle estrazioni del Lotto. L’estrazione che ricade nel giorno della festa della Liberazione infatti non si terrà e il calendario sarà rimodulato con tre posticipi. Ecco le modifiche al calendario del Lotto:

L'estrazione del concorso n. 66 di giovedì 25 aprile è posticipata a venerdì 26 aprile;​

L'estrazione del concorso n. 67 di venerdì 26 aprile è posticipata a sabato 27 aprile;​

L'estrazione del concorso n. 68 di sabato 27 aprile è posticipata a lunedì 29 aprile;​