I risultati delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi sabato 12 giugno 2021 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Comunicati i numeri estratti sulle 10 ruote del Lotto e la sestina vincente del SuperEnalotto che oggi mette in palio un jackpot da 39,7 milioni. Aggiorna questa pagina per conoscere i numeri estratti oggi per le tre lotterei e i simboli vincenti dell'estrazione del Simbolotto.

Dopo l'estrazione di questa sera, Sisal e Lottomatica pubblicheranno le quote e le vincite per Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto.

Estrazione Lotto oggi 12 giugno 2021: i risultati

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 12 giugno 2021, è l'ultima in programma per questa settimana. I numeri estratti delle 10 ruote, 11 con quella nazionale, saranno disponibili sul sito di Lottomatica, dove sarà possibile anche verificare la propria schedina. Sulla pagina del Simbolotto, invece, sarà possibile verificare i simboli estratti oggi.

Estrazione SuperEnalotto del 12 giugno, i numeri vincenti

Il risultato dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, sabato 12 giugno, mette in palio un montepremi da 39,7 milioni per il fortunato vincitore della sestina. Nell'estrazione dello scorso giovedì non è stato vinto nessun 6 o 5+1. Per verificare i numeri estratti di oggi, basterà collegarsi al sito ufficiale del SuperEnalotto.

Quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Le quote, le vincite e i risultati dell'ultima estrazione del SuperEnalotto sono disponibili sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto oggi