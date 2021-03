in foto: Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 25 marzo 2021

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di giovedì 25 marzo 2021, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi in diretta come sempre su Fanpage.it dalle 20 di stasera. Saranno estratti prima i numeri vincenti del Lotto e la combinazione del 10eLotto di oggi, a seguire la sestina fortunata del SuperEnalotto che questa sera vale un jackpot di 126,6 milioni di euro. Il concorso del SuperEnalotto di stasera è il numero 35 del 25/3/2021: nessun 6 nè 5+1 centrato nell'ultima estrazione. Le vincite e le quote dell'estrazione del Superenalotto di oggi verranno comunicate da Sisal una volta estratti i 6 numeri vincenti: aggiorna questa pagina per conoscere i numeri vincenti.

Estrazione Lotto oggi 25 marzo 2021

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 55 – 50 – 56 – 46 – 52

Cagliari: 29 – 70 – 2 – 33 – 19

Firenze: 18 – 87 – 62 – 50 – 21

Genova: 49 – 40 – 74 – 87 – 7

Milano: 1 – 54 – 9 – 52 – 88

Napoli: 54 – 65 – 35 – 25 – 15

Palermo: 81 – 56 – 45 – 76 – 78

Roma: 63 – 51 – 49 – 31 – 62

Torino: 82 – 13 – 23 – 63 – 62

Venezia: 46 – 80 – 69 – 14 – 29

Nazionale: 16 – 10 – 38 – 72 – 46

L'estrazione del Lotto di oggi 25 marzo 2021 è la seconda della settimana; il Lotto è gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è un gioco a quota fissa, a differenza del SuperEnalotto che è una lotteria a quota variabile. Sul sito di Lottomatica la verifica dell'eventuale vincita della schedina, mentre su Fanpage.it è possibile seguire il lotto in diretta e consultare l'archivio delle estrazioni del Lotto.

SuperEnalotto di giovedì 25 marzo, numeri vincenti dell'ultimo concorso

Combinazione vincente SuperEnalotto: 15 – 75 – 30 – 28 – 52 – 86

Numero Jolly: 37

Numero Superstar: 32

Jackpot: 126.600.000€

I numeri vincenti dell'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 25 marzo 2021, valgono un jackpot di 126 milioni e 600mila euro, in crescita rispetto all'ultimo concorso di martedì scorso. È dal luglio scorso che manca il fortunato vincitore della sestina milionaria. Le quote e le vincite del SuperEnalotto di oggi sono consultabili sul sito di Sisal.

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto di oggi 25 marzo

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 2 – 13 – 18 – 29 – 40 – 46 – 49 – 50 – 51 – 54 – 55 – 56 – 63 – 65 – 70 – 80 – 81 – 82 – 87

Il numero Oro è 55, il Doppio Oro è 55, 50