Estrazioni Lotto e 10eLotto oggi venerdì 7 gennaio 2022, i numeri vincenti su tutte le ruote Le estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, in diretta su Fanpage.it. Nessuna estrazione del SuperEnalotto questa sera: ecco la data del recupero.

A cura di Redazione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le estrazioni del Lotto e 10eLotto di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20 di questa sera. Oggi si estraggono solo i numeri vincenti sulle ruote del Lotto e le combinazioni fortunate del 10eLotto e del Simbolotto, mentre l'estrazione del SuperEnalotto non ci sarà: appuntamento domani con il jackpot milionario. L'estrazione del Lotto di oggi 7 gennaio recupera il mancato appuntamento del 6 gennaio, festa dell'Epifania: aggiorna questa pagina per conoscere i numeri vincenti delle estrazioni di oggi in diretta.

Estrazione Lotto oggi venerdì 7 gennaio, numeri vincenti

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 62 – 42 – 59 – 71 – 63

Cagliari: 45 – 48 – 2 – 32 – 70

Firenze: 84 – 60 – 51 – 59 – 46

Genova: 74 – 75 – 39 – 69 – 84

Milano: 89 – 53 – 83 – 14 – 51

Napoli: 1 – 46 – 22 – 60 – 39

Palermo: 37 – 16 – 88 – 25 – 36

Roma: 79 – 40 – 16 – 57 – 14

Torino: 80 – 37 – 84 – 14 – 4

Venezia: 58 – 36 – 62 – 53 – 8

Nazionale: 42 – 49 – 25 – 79 – 34

L'estrazione del Lotto di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, recupera il mancato appuntamento con la lotteria che non si è svolto ieri, festa dell'Epifania. I numeri estratti sulle ruote del Lotto oggi vengono comunicati da Lottomatica, che gestisce la lotteria più antica d'Italia per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sul sito ufficiale di Lottomatica è possibile verificare l'eventuale vincita della schedina e i simboli fortunati del Simbolotto di oggi. Le estrazioni del Lotto torneranno domani, sabato 8 gennaio 2022, e riprenderanno il consueto calendario a partire dalla prossima settimana.

I numeri del 10eLotto abbinati all'estrazione del Lotto oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 1 – 16 – 36 – 37 – 40 – 42 – 45 – 46 – 48 – 53 – 58 – 59 – 60 – 62 – 74 – 75 – 79 – 80 – 84 – 89

Il numero Oro è 62, il Doppio Oro è 62, 42

Estrazione SuperEnalotto rinviata, quando si recupera

L'estrazione del SuperEnalotto oggi non verrà effettuata: la data del recupero della mancata estrazione di ieri è stata infatti posticipata direttamente a domani, sabato 8 gennaio 2022. Di conseguenza, l'estrazione del SuperEnalotto che avrebbe dovuto già tenersi domani verrà ulteriormente rimandata a lunedì 10 gennaio 2022. Saranno 4 e non 3, dunque, gli appuntamenti con le estrazioni del SuperEnalotto la prossima settimana: lunedì, martedì, giovedì e sabato. Si ripartirà da un montepremi di 136,3 milioni di euro, come si legge sul sito ufficiale.