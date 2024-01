Ester Palmieri voleva l’affidamento dei tre figli: uccisa dall’ex marito dopo lettera dell’avvocata Stando alle ultime novità emerse sull’omicidio-suicidio in Valfloriana, Igor Moser due giorni prima di uccidere l’ex moglie Ester Palmieri aveva ritirato la raccomandata della legale della donna per una mediazione sull’affidamento dei tre figli. Era attanagliato dal problema dei soldi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Continuano le indagini sul femminicidio della Valfloriana, in val di Cembra, in Trentino. Stando alle ultime indiscrezioni la vittima, Ester Palmieri sarebbe stata uccisa dall'ex compagno, Igor Moser nella sua casa, dopo che lui aveva ricevuto una raccomandata della legale della donna per una mediazione sull'affidamento dei tre figli, di età compresa tra i 5 e i 10 anni.

Lo riporta oggi la stampa locale. L'uomo aveva ricevuto l'avviso di raccomandata nei giorni scorsi, ma solo su invito della ex compagna si è recato all'ufficio postale a ritirare la lettera. È seguito un contatto telefonico con l'avvocata Marta Luchini. "Era un po’ nervoso e preoccupato per i soldi", ha spiegato la legale ai carabinieri.

Poi due giorni dopo ha compiuto il terribile delitto, quasi sicuramente premeditato secondo gli inquirenti, in seguito al quale lui stesso si è tolto la vita.

Sempre nei giorni scorsi Igor aveva più volte detto di volerla fare finita, perché non accettava la separazione dall'ex moglie, che aveva cercato di convincere ancora alla fine di dicembre presentandosi nello studio olistico "Scintilla alchemica", che Ester aveva aperto nella frazione di Casatta. Lei gli aveva detto che avrebbe chiamato i carabinieri se non fosse andato via, ma non aveva paura di lui, a differenza dei genitori di lei, che avevano insistito affinché lei cambiasse la serratura della porta di casa.

Intanto, la Procura di Trento ha dato il nulla osta alla sepoltura di Ester Palmieri, dopo che ieri si è svolta l'autopsia sulla salma della donna: stando ai primi risultati dell'esame, la donna è stata aggredita di sorpresa con un coltello da caccia. Il fendente letale è stato inferto alla gola tagliando carotide e giugulare. Il coltello è stato rinvenuto conficcato nella trave alla quale l'uomo si è impiccato poco dopo in un casolare a Molina di Fiemme.

Nella piccola comunità di 500 abitanti il giorno dei funerali, che verrà stabilito a breve, la scuola primaria resterà chiusa, come previsto da un'ordinanza firmata ieri dal sindaco Michele Tonini.