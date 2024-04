video suggerito

Va a trovare il figlio a Cosenza e si scontra con altre 2 auto, morta Francesca Stornello

A cura di Gabriella Mazzeo

È morta a 53 anni Francesca Stornello, una donna di origini siciliane rimasta vittima di un grave incidente d'auto nel Cosentino. La vettura della 53enne, madre di 3 figli, si è scontrata con altre due macchine e per lei non vi è purtroppo stato nulla da fare.

Loi scontro fatale si è verificato lungo la statale 106 bis, strada che unisce Trebisacce a Vallapiana. Nell'incidente sono rimaste coinvolte Una Skoda, un'Opel e un'Audi Q5 bianca. Su quest'ultima vettura, viaggiava proprio Francesca Stornello insieme al marito, noto imprenditore della zona con attività nel settore dell'ortofrutta.

Francesca Stornello

Nel sinistro stradale sono rimaste ferite 8 persone e tutte sono state trasportate presso l'ospedale di Cosenza con l'eliambulanza. Per la 53enne purtroppo non vi è stato nulla da fare e nonostante l'impegno profuso dai medici per salvarle la vita, è morta a causa delle gravissime ferite riportate nello scontro.

Secondo quanto ricostruito, la donna stava viaggiando insieme al marito per andare a trovare uno dei figli che vive a Cosenza da qualche tempo. Stornello e il marito vivevano a Scicli, in Sicilia e domenica sera avrebbero dovuto fare ritorno verso casa. Le cause del sinistro stradale restano ancora da accertare e ad occuparsi di chiarire le dinamiche del caso saranno le forze dell'ordine che dopo l'incidente tra le tre vetture sono state impegnate sul posto per mettere in sicurezza la zona ed effettuare tutti i rilievi del caso.

Francesca Stornello lascia il marito, con il quale si trovava in auto, e tre figli. La famiglia, molto nota a Scicli, viene descritta dai residenti come unita e solare. La donna, in particolare, è stata ricordata da parenti e amici come piena di vita, sempre disponibile, gentile con tutti e amante delle cose belle. La 53enne andava spesso a trovare il figlio a Cosenza con il resto della famiglia.