Esplosioni multiple in una fabbrica di batterie di Trissino e densa colonna di fumo nero: "Restate in casa" Paura a Trissino (Vicenza) dove una serie di esplosioni si sono verificate in una azienda che si occupa di recupero di batterie. Zaia: "Il Comune ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a non uscire di casa".

A cura di Ida Artiaco

Esplosioni multiple si sono verificate oggi verso le ore 15 nella zona industriale di Trissino (Vicenza). Le prime immagini disponibili mostrano una raffica di deflagrazioni e una densa colonna di fumo nero alzarsi da un'azienda che si occupa di recupero di batterie.

A confermarlo è stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha aggiunto: "Le ditte vicine sono state evacuate. Sul posto stanno operando vigili del fuoco e forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali feriti. Il Comune di Trissino ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a non uscire di casa".

L'azienda in questione è la Mendeleev. Sul posto i vigili del fuoco, affluiti con diversi mezzi e personale, i carabinieri e la polizia locale, i tecnici dell'Arpav per i campionamenti dell'aria e il sindaco di Trissino, Davide Faccio.

Testimoni hanno sentito un forte boato e poi si è alzata una densa colonna di fumo, visibile a distanza. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero propagate da un deposito. Non è ancora chiaro se vi siano dei feriti. Al vaglio le cause.

In aggiornamento.